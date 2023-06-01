院舍長者染疫風險高！中大研究證實：2款新冠口服藥有效紓緩重症，入院率可減達54%！

新冠病毒風土化，惟對長者風險仍存在。中大研究證實，2款新冠口服藥均能減少院舍長者入院率達54%，並能減少重症。有96歲婆婆指，首次確診時服藥即減少咳嗽，形容服藥後「舒服好多」，故二次感染時也馬上服藥。

中大團隊在去年2月16日至3月31日，研究全港院舍及由社區老人評估小組照顧的確診長者使用口服藥情況，結果逾1.4萬名年介83歲至85歲長者中，逾6,000人需入院，超過2,000人屬重症，包括要入深切治療部、使用呼吸機，甚至死亡。整體而言，有35.5%人服用莫納皮拉韋（Molnupiravir），3.3%人服用帕克斯洛維德（Paxlovid），跟進30日病情後，證實兩款藥物均減少54%入院率；前者能減少65%重症率，後者則減83%。

現年96歲的陳婆婆指，去年3月首次確診，初時很驚慌，「從來無病到咁犀利，又流鼻水又發燒」。幸好吃了2粒口服藥後咳嗽減少，「自己可以開心啲，食完5粒已舒服好多。」她今年1月再次感染，因此馬上再吃口服藥，以紓緩病情。

藥物少副作用 市民接受度提升

（左起）馬漢明、葉卓風、黃麗虹（中大圖片）

中大內科及藥物治療學系教授及醫學數據分析中心主任黃麗虹指，國際研究數據多數針對青年及中年人，初時不少長者和家屬也擔心口服藥的副作用及有效性，故今次研究針對有多種慢性病或殘疾的院舍長者。經1年臨床應用，藥物很少出現嚴重副作用，巿民接受程度亦大幅提升。

學系助理教授及中心副主任葉卓風補充，研究證實需入院的長者，在服藥後病情能減輕。學系老人科名譽臨床副教授馬漢明指，長者入院非全因病毒感染，有時或生病脫水，或不適意外跌倒骨折等，建議有長期病者中招後服藥，可減少影響。