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01/06/2023

日本最新話題甜品大集合！京都夢幻繡球花雪糕／大阪芝士拉絲麵包／東京抹茶蒙布朗冬甩

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  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　隨著喜歡打卡的人愈來愈多，日本近年的飲食文化都改變了不少。10年前，除了原宿的法式薄餅（crepe），你很少會見到日本人在街上吃東西，但現在，隨處都可以見到人邊走邊吃，特別是遊客區。以下幾樣就是日本最新推出的「街頭小食」，全部都是很IG-able的甜品，準備出發的朋友不妨買來試試，隨便打卡呃like！

 

日本話題新甜品01｜京都賞花要食！期間限定手工繡球花雪糕

 

　　上星期跟大家介紹過，6月是繡球花（紫陽花）的季節，最多地方可以欣賞到繡球花的京都，當然可以吃到不少繡球花的甜品。這間店舖位於京都新風館內，分為兩個部分，一邊是「花店」，賣日本的植物、盆栽等，另一邊是茶屋，當中最人氣是在頂層加了立體花的雪糕筒！最近推出期間限定的「紫陽花Ice」，朱古力窩夫筒入面裝著雪糕，上面是一朵朵立體的「繡球花」，原來都是人手以豆蓉製成，有點似和菓子，又漂亮又好食！

 

繡球花雪糕形態優美，好似拿著一束鮮花，除了花瓣，亦有綠葉，還有扮水珠的銀色糖，靚到唔捨得食！（圖片來源IG@blenda_pechico）

每一杯雪糕上的繡球花都是人手製造，花的顏花跟真花一樣，每杯都有點不同！每日限量供應，想打卡就要早點去買！（圖片來源：IG@hinata_suukki）

 

（THISIS）SHIZEN

地址：京都市中京區烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館1F

IG：@thisisshizen

 

Read More︰繡球花2023｜日本夏日賞花地圖︰台場花海打卡秘景/夢幻花花玻璃球！邊度睇到心形繡球花？

 

下一頁︰東京、大阪、沖繩都有！超人氣拉絲芝士「10円麵包」

 

 

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