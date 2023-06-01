【比比星期四】內地製造業復甦可期？詳解領展業績 | 福壽園前景可看好？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

內地5月財新製造業PMI升至50.9，重返擴張區間，惟官方製造業PMI就連續兩個月處於收縮區間，兩項數據分歧原因何在？由於美國債務上限協議結果未明，加上內地經濟數據未如理想，導致5月國際油價累計跌幅大，現時以上兩個因素皆現曙光，油價即將反彈？福壽園(01448)積極發展數字化葬業，去年新購或新建墓園更增加兩倍，隨著疫後復常，今年首兩個月墓地及殯葬服務收入有翻倍增長，公司前景可看好？另外，比比亦會深入探討領展(00823)業績，切勿錯過！

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