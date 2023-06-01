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鹹蝦燦假日煮場
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01/06/2023

葡萄牙其實沒有葡國雞？原來係澳葡菜！教你整過百年家傳「嫲嫲葡國雞」！濃郁惹味超好送飯！處理椰奶要留意一件事

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　很多朋友去過葡萄牙後也會問我：「John Sir，為甚麼那邊沒有葡國雞吃？」當然沒有！因為葡國雞其實是一道澳葡菜！既然大家有興趣，那麼我今天我教大家做一個我的家傳食譜，超過一百年歷史的葡國雞吧！

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

　　這道菜的原名是「Macanese Chicken」，因為這一切都是從澳門開始！我在上文也提到，葡萄牙其實並沒有葡國雞，像葡國雞這樣的烹調方式亦很少在傳統葡萄牙菜中出現。每個中葡家庭都有自己的秘方去製作葡國雞，而成長在澳葡家庭的我，慣用椰奶、咖喱粉等令菜餚味道更濃郁。今天這個家傳食譜是我嫲嫲（avo）的祖母傳給她，然後再傳到我媽媽手上，為了紀念嫲嫲，我將這道家傳葡國雞稱為「Avo Chicken」，中文名便是嫲嫲葡國雞。

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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