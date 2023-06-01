10年後重遇！巨型黃鴨結伴6月到維港！粉絲4大朝聖位：18個港鐵站打卡位、鋪天蓋地橡皮鴨主題車站！點買到得意精品？即睇展覽日期+地點

巨型黃鴨又回來了！巨型橡皮鴨在2013年到訪港，當時吸引了不少市民到維港海濱打卡。轉眼間已過十年，今年高18米的巨型黃鴨再度來港，今次橡皮鴨仲會有同伴雙雙暢遊維多利亞港。另外，香港多地都有相關的打卡位，包括電車、港鐵站等等，喜愛黃鴨的朋友更可以將其精品帶回家。即睇巨型黃鴨展覽日期及時間！

荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型橡皮鴨在2007年開始到世界各地展覽，而2013年巨型黃鴨更「游」到香港，當年吸引了許多香港人到維港拍照打卡，是大家的回憶。在十年後，巨型黃鴨又來香港，早前在青衣海域試水已引起全城哄動，又有多位名人分享橡皮鴨的相片，包括：周星馳、周杰倫、張敬軒、蔡卓妍（阿Sa）等。而今個6月，就會有大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，一共會有4大打卡位。

橡皮鴨準備去維港

巨型黃鴨打卡位│1. 巨型黃鴨結伴「游」到維港

適逢橡皮鴨訪港10周年，今個6月將會有大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，高18米的巨型黃鴨和同伴於6月10日起停駐在維港海面，預計為期約2星期。今次和十年次有點不同，十年前巨型黃鴨獨自來港，而今年是和同伴重遊香港，一共有2隻！大家如果要打卡的話，就不要錯過了。

十年前巨型黃鴨獨自來港

日期：2023年6月10日起

展出時間：預計約2星期，視乎天氣等情況而定

地址：香港維多利亞港（毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段））

詳情：https://www.instagram.com/doubleducks_official/

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