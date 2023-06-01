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01/06/2023

出爐康城影帝役所廣司從影逾40年，代表作無數！於水鄉威尼斯化身Gondola艇夫拍飲品廣告，護送杉咲花！

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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　繼去年韓星宋康昊以《嬰兒轉運站》奪得康城影展最佳男主角後，今年日本實力派男演員役所廣司憑《完美的日子》（Perfect Days)，以大熱姿態在康城影展封帝，是日本相隔十九年第二位獲得這項殊榮的藝人，也是連續兩屆皆是亞洲演員拿下這個奬項。

 

　　《完美的日子》是殿堂級大導演Wim Wenders執導，役所廣司在片中扮演一個沒有朋友的公廁清潔工人，在休息時喜愛閱讀、聽音樂及打理植物，一反大眾對低下勞動階層的刻板印象。片中的他幾乎沒有對白，是演技的重大考驗，最後他不負眾望，登上影帝寶座。

 

　　年屆六十七歲的役所廣司從影逾四十載，曾演出過不少家傳戶曉的電影，如《蒲公英》、《談談情跳跳舞》、《失樂園》、《鰻魚》、《第三次殺人》等，他飾演過黑道大佬、軍閥、警察及殺手等，無論扮演任何角色都入型入格。

 

　　早前役所廣司與杉咲花為SUNTORY飲品CRAFT BOSS拍廣告，影片在水鄉威尼斯取景，役所廣司化身成為Gondola 艇夫，載杉咲花到目的地。

 

CRAFT BOSS廣告片：

 

 

 

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