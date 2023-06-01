一個自己有份創辦，出過力，做緊主席的政黨，搞到在自己手上亡黨，竟然沒有一點愧疚，還故作輕鬆的說走到這一步是預料之內，形容完成程序後，政黨將會從地球上消失。

這就是公民黨主席梁家傑。

預料之中？不就是律師最擅長的死鷄撐飯蓋，明明輸了，還說意料中事。這些正是那些最叻鑽營，專搵著數的世界仔本領。

（資料圖片）

公民黨宣布解散之後，他「希望香港人抱著樂觀的心，活好當下，期待明天」。香港人當然抱著樂觀的心啦。自從港區國安法實施後，沒了黑暴，不用再擔心安危了。問題是你講到完全沒事般，態度一如過去的輕佻，你是想推卸自己和公民黨在2019年的黑暴事件的責任吧。

公民黨創黨17年多麽風光，取代民主黨成為共主，主導由泛民走向，到之後變質走向激進。期間多次在轉折關位，背棄香港長遠利益，究竟他們為何組黨？

最不恥的，是你和李柱銘、余若薇、黎智英等人，子女為何從來不在示威最前線？為何可以攞著外國護照叫香港人去衝？

還記得2019年反修例示威演變成暴動嗎？大家都十分擔憂，香港大學校長張翔曾經力勸學生不要使用暴力，梁家傑當時做過甚麼？

他竟然借孫中山說「暴力有時或可解決問題」，間接鼓勵學生使用暴力。繼後，不少學生因使用暴力被捕，許多承擔法律後果，正在監牢服刑。

你可知道，聽你講話的有不少是未夠18歲青少年，聽了你這個資深大狀的話，以為「違法達義」，上街示威，濫用暴力，有些被捕、有些出走。這些年青人及他們家人可以向誰追究？

試問梁家傑你對得住那些聽了你的話，「違法達義」的學生嗎？請問你心安嗎？還是你又預料之中呢。

保安局局長鄧炳強說梁家傑應向這些學生及他們的家長道歉，我認為他欠港人一個交代。究竟你和公民黨為誰服務？