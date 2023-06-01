自助餐優惠2023｜6月最新自助餐推介！熱選四季、JW、麗晶！歎龍蝦鮑魚 / 星馬主題 / 父親節任飲汽酒 / 早鳥7折

大時大節就想食Buffet！各大酒店近日相繼推出 6 月最新自助餐，由經典法式、星馬至和風主題都有，當中更不缺父親節 Buffet 及相關優惠。編輯部今次搜羅 6 大最新自助餐推介，有齊四季、JW、麗晶等人氣之選！部分酒店更早鳥7折、任飲汽酒、送 SKECHERS 禮券和燕液海皇羹等，一句到尾，愈早 book 愈有著數！

自助餐推介01｜ JW萬豪酒店︰6月轉日式和風主題！父親節擦龍蝦、6頭鮑魚刺身

JW 萬豪酒店的自助餐向來受歡迎，今個父親節 JW 咖啡室特別推出主題自助餐，冰鎮海鮮是基本，無限供應港人最愛的龍蝦、麵包蟹、紅蟹、藍蟹及海螺，亦有 5 至 6 頭南非鮑魚、帆立貝、赤貝、鰤魚及牡丹蝦等刺身選擇。這裏的熱葷同樣出色，食勻燜南非鮑魚、花膠扣海參、柚皮燴鵝掌等矜貴中菜，輕鬆回本無難度！

JW 咖啡室國際美食父親節自助晚餐

另外，JW 咖啡室今個 6 月亦加碼推出日式和風主題自助晚餐，單是刺身、壽司便多達 12 款，更供應矜貴深海池魚、立魚、鳥貝及爽脆鮑魚，廚師更用上新潟縣越光米製作手握壽司，零舍新鮮。喜歡和牛的朋友留意，餐廳每逢星期五至日都會限定供應火炙日本 A5 和牛壽司，入口即溶。切肉區亦有油脂豐腴的燒和牛，肉味濃郁，牛魔王一定可以大快朵頤。

和風美食以外，自助晚餐亦有新鮮龍蝦、雪蟹腳、麵包蟹、36 個月伊比利亞黑毛豬火腿等冷盤，當然不少得招牌燜澳洲厚花膠扣澳洲烏參、燜原隻南非鮑魚、片皮鴨等人氣熱葷。

JW 咖啡室

JW咖啡室

地址︰金鐘金鐘道 88 號太古廣場香港JW萬豪酒店 5 樓

電話︰2810 8366

國際美食父親節自助晚餐

供應日期︰2023 年 6 月 17 日至 18 日

價錢︰成人每位 $968 起、小童每位 $678 起

網址︰https://jwmarriotthkoffers.com/zh/jw-cafe-fathers-day-dinner-buffet

日式和風自助晚餐

供應日期：即日至 2023 年 6 月 30日（6月17至18日除外）

供應時間︰晚上 6 時至 10 時

價錢：星期一至四 — 成人每位 $928 起、小童（3-12歲）每位 $648 起；星期五至日、公衆假期及公衆假期前夕 — 成人每位 $968 起；小童（3-12歲）每位 $678 起

網址︰https://jwmarriotthkoffers.com/zh/jw-cafe-june-dinner-buffet

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