閃電「轉彎」劈屯門和田邨單位 疑毀窗台 專家：避雷針非百分百保障

【晴報專訊】受熱帶氣旋瑪娃影響，本港昨晨連場大雨兼雷電交加，天文台分別於凌晨3時15分和5時15分發出雷暴及黃雨警告，直至昨早8時和9時55分才取消，期間共錄逾1.2萬次雲對地閃電，當中逾2,000次在新界西發生。網傳疑有閃電「轉彎」擊中屯門和田邨和喜樓一個高層單位窗戶，期間出現火光和巨大雷響。

網上流傳片段可見，閃電「轉彎」擊中和喜樓一個高層單位窗戶。

戶主指，客房窗台一角疑被雷電擊毀。有專家稱，閃電軌受很多隨機因素影響，且行不規則「之字型」，即使大廈頂層有避雷針，亦未必能百分百保障不受雷電擊中。

雷暴及黃雨夾擊下，有網民在昨早7時許，拍得屯門和田邨和喜樓一個高層單位疑遭雷劈中。片段所見，一道閃電劃破長空，並「轉彎」疑擊中一個單位，電光約1秒內連閃2至3次，相隔半秒後傳來巨大雷響，拍片者及附近人士失聲驚叫。

女兒害怕未敢回房間

疑被雷劈單位戶主表示，昨晨雷電交加閃電頻繁，曾見一道強光，與女兒一度走出大廳暫避，事後發現客房窗台一角疑被雷電擊毀，已通知房署職員上門察看。女兒現仍感對返回自己房間感害怕，她們一家4口剛搬入上址不久。

涉事單位女戶主指一家4口剛搬入上址不久

天文台署理高級科學主任林學賢稱，昨零時至中午12時，天文台共錄約12,367次雲對地的閃電，是自2005年天文台閃電定位系統運作後，頻率排第4位，而今次頻密雷電主要是受瑪娃帶來不穩定天氣影響。但他稱沒接獲市民報告單位被雷電劈中，但一般而言，高處或導電性高的物體較易被雷擊，惟每次閃電實際擊中位置都受很多因素影響，有一定隨機性，加上不知屋內情況，未能確定單位被擊中原因；又說雖然電光連閃多次，但軌跡相同，只屬擊中1次。

單位窗台一角疑遭閃電擊毀

鋼筋有避雷作用 市民毋須怕

對有市民質疑為何大廈有避雷針仍會被擊中，香港氣象學會發言人梁榮武指，避雷針在絕大情況下都能保護大廈，但科技無可能做到百分百保障，且閃電非行直綫，而是行不規則的「之字型」，故雷電未必次次都擊中避雷針，惟強調市民毋須害怕，因建築物鋼筋有避雷作用，即使單位被擊中，住戶都不會受傷。中大學物理系高級講師湯兆昇坦言，今次事件罕見，又強調市民不用特別在家擺放避雷物品以防被擊中，因影響非常細。



