未婚妻陳樂榣 月預產期 葉泓聲視8歲繼女如己出

【晴報專訊】前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）與前Freeze成員陳樂榣（Ally）早前合夥開咖啡店，上周Ally忽然公布即將再為人母，而BB爸爸是生意拍檔Gordon。前晚Gordon獲邀出席健身中心開幕，他開心透露未婚妻Ally陀BB女，預產期在九月，即將升呢人父的Gordon笑言要努力賺錢養家。

Gordon透露作了一首歌給Ally，待擺酒時獻唱。

本來風馬牛不相及的陳樂榣和葉泓聲（Gordon）早前合作開咖啡店，由拍檔低調發展成戀人，上周公布即將成為父母。前晚Gordon獨自出席活動，未婚妻Ally因身體不適而缺席，他透露Ally目前懷孕六個月，預產期在九月，腹中是BB女，Gordon坦言第一次做爸爸，心情相當緊張。Ally曾有過一段婚姻，並育有一名八歲女兒，Gordon表示與繼女相處融洽，「佢會叫我做『G G Father』，好冧，屋企有三個女人收服自己。」他透露會在短期內註冊，待BB出世後才擺酒，更自爆作歌送給太太和女兒，留待擺酒時獻唱。

今年二月，Gordon同Ally投資七位數字開咖啡店。（資料圖片）

Gordon日前公開攬實懷胎的Ally照片報喜。（IG圖片）

鄧麗欣有機會與吳雨霏合作

另外，鄧麗欣（Stephy）一身運動裝束現身，她大爆人生體重高峰期是在Cookies時高達120磅，現時維持約110磅。至於有傳好姊妹吳雨霏有意復出，Stephy聞言後笑言︰「我有問過佢，其實佢有猶豫，心底掛住唱歌，但係又掛住屋企啲小朋友，對佢嚟講真係兩難，（支唔支持佢復出？）絕對支持。」Stephy又透露近日有人邀請她們演出，兩姊妹有機會合唱，但問到Cookies能否合體？她則直言機會很微。

Stephy希望練出背肌，令穿晚裝時更靚。