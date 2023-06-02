專心打理家族生意 伍樂怡宣布退出幕前

【晴報專訊】現年30歲的前港姐伍樂怡（Kelly），日前在社交網大曬性感泳照，正當大家以為她為演藝事業搏到盡時，Kelly前晚卻在網上宣布退出幕前，轉行打理家族生意，令粉絲大呼可惜。

伍樂怡樣靚身材正，退出幕前實在浪費。（IG圖片）

家境富裕的伍樂怡，父親和兄長主要在內地從事女性內衣營銷生意。入行逾五年的Kelly，去年在劇集《超能使者》中飾演唐詩詠助手「阿七」；她在《青春不要臉》扮小龍女，又翻拍汪明荃的經典廣告，令人留下深刻印象，但演藝發展平平。其實，Kelly計劃退出幕前早有迹可尋，去年她接受訪問時，曾提到因三年疫情，家族經營的內衣生意有很多轉變，她有責任幫家人打理生意，當時與無綫仍有合約的她，無奈表示見步行步。

伍樂怡在《超能使者》中飾演「阿七」，獲網民大讚可愛。

嚮往隨心所欲

前晚，Kelly在社交平台發文，她驚訝粉絲們原來對她演出的角色都很熟悉，表示有悄悄話要跟大家說：「大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了，但還是很感謝一直喜歡我的你們。」她指退出幕前之後，生活比較隨心所欲，自由地做想做的事，包括打理生意、工作、旅行及跟朋友相聚等，才是她嚮往的生活；同時，她亦會努力做好個人滑水衣品牌，希望將來把品牌帶到內地。不少網民均留言支持Kelly，祝願她一切順利，亦有粉絲大感不捨。