無懼網民改圖惡搞 「表哥」姚子羚：好過睇唔到你

【晴報專訊】網民對姚子羚總是又愛又恨。在無綫藝人中，子羚是數一數二的網民惡搞對象，由最出名的豆豉眼「表哥」開始，在《同盟》及《黃金有罪》的演出均被改圖惡搞嘲諷；但最近子羚演出《一舞傾城》，卻因戲份少，獲網民主動為她「申冤」。子羚感激大家的肉緊，深信繼續用心演戲，觀眾總會看到她的努力。

姚子羚在《一舞傾城》飾演警察臥底，以媽媽生身份混入夜總會「萬國城」中調查販毒案。雖然論戲份及搶戲程度，均不及同劇的青春性感舞小姐，但子羚享受其中。「我好鍾意呢種充滿年代感嘅味道，幾適合自己。好彩劇組唔係要我扮清純演初出茅廬嘅舞小姐，如果唔係難度仲高。年輕嗰份純真、幼嫩，得當年嘅我先有，如果你要我依家再演《當四葉草碰上劍尖時》嗰個文文，我都唔知做唔做到。」子羚認為，女演員到了一定年紀，戲路應與年齡相符，演繹上亦會比較舒服。

入行21年，現年42歲的子羚由飾演別人的妹妹，到近年演出的角色總是徘徊在女一與女二之間。今次在《一舞傾城》的演出，網民為她戲份少而大感不值。「我見到網民留言話『應該要做女主角』，或者認為我戲份太少，即係代表觀眾有留意我，戥我唔抵，有時都好開心。呢方面我好感激，角色分配唔係我可控制嘅範圍，我能夠控制嘅就係做好演員本份，戲份多少都唔應該諗咁多。每套劇總要搵唔同演員迎合各類角色，唔可以因為係姚子羚演，而硬加十場戲畀佢吖嘛！」她認為只要用心演戲，哪怕只有一場戲，演得出色，觀眾一樣看得見。

子羚在《一舞傾城》中飾演媽媽生，不少觀眾驚訝她戲份少。

享受演成熟媽媽生

網民對子羚的肉緊並非一朝一夕，在08年《與敵同行》中，子羚在車廂中探頭叫喚「表哥」一幕，被網民刻意P圖變成「豆豉眼」，令她從此跟「表哥」不可分割。後來她在《同盟》的分腿踢腳、《黃金有罪》的「滑翔晶晶」，均成為搞笑改圖的素材。子羚對此絕無介懷，「曾經有一次喺街拍攝，聽到後面有人大叫『表哥』，我就擰轉頭問係咪嗌我呀？呢一代文化就係咁，同大家一齊玩，我覺得唔錯。」

網民將子羚P成豆豉眼「表哥」，成為網絡經典惡搞圖。(網上圖片)

子羚指藝人亦是平凡人，只是將作品呈現給觀眾，「如果將自己位置放得太高，反而令人覺得難以接觸。有時覺得多個暱稱都唔錯，『表哥』易記又唔難聽，比起大家睇唔到你好好多！當然，我希望將來觀眾諗起姚子羚，唔止係『表哥』，而係一個努力工作嘅好演員。希望大家會視我為一位朋友，未必真係見面，但感覺似係認識好耐嘅朋友仔。」

子羚在《同盟》一顯身手起飛腳，再次成網民惡搞對象。