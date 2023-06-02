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02/06/2023

尿失禁分4種！邊幾類人士最易出現？簡單骨盆底肌肉訓練運動可改善

#健康小tips #健康 #尿失禁 #骨盆底肌肉訓練運動 #女性 #長者 #肥胖人士
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長者透過接受合適治療和訓練後，可避免尿失禁問題惡化。（資料圖片）

 

　　不少長者或患有長期病的人士，也會出現「尿失禁」，即尿液不由自主流出，或造成尷尬場面。常見的尿失禁有4種，且常見於女性、長者、肥胖人士、患有神經系統疾病患者及需長期住院人士身上。

 

　　但透過骨盆底肌肉訓練運動，可令骨盆底肌肉加強收縮和控制力，同時保持良好生活習慣，例如培養小便習慣，以訓練控制膀胱的能力、避免過重等，均有助預防及改善尿失禁情況。

 

　　尿失禁一般是指無法用意志控制排尿，令尿液不由自主從尿道流出，有時在咳嗽、大笑、打噴嚏、跑步、提重物時，尿液便會滲出。消委會早前邀請香港理遺學會護士鍾欣欣分享有關資訊，她指不同類型的尿失禁成因各有不同，而年齡增長會影響泌尿系統，例如膀胱容量減少、膀胱收縮能力減弱、憋小便能力下降等，多次生產或更年期後婦女亦是尿失禁常見因素。

 

宜減喝利尿飲品 保持正常體重

 

　　常見的尿失禁有4種，例如「急切性尿失禁」，患者有尿意時便要馬上解決，否則會滲出小便，亦經常伴隨尿頻及夜尿的情況；「壓力性尿失禁」患者則會在腹腔壓力增加時，如咳嗽、大笑、跑步或提重物時滲出尿液；「滿溢性尿失禁」則可在沒有尿意情況下不由自主地滲出小便；「功能性尿失禁」一般指有正常的小便意識和排尿功能，但因行動不便或認知障礙致未能及時如廁。

 

　　其實小便失禁情況大部分可改善，如出現尿失禁或排尿困難應及早求醫，接受合適治療和訓練，可免問題惡化。例如透過骨盆底肌肉訓練運動，可加強骨盆底肌肉收縮和控制力；而良好生活習慣，例如減少飲用含有酒精或咖啡因等利尿飲品、培養小便習慣，以及訓練控制膀胱的能力、保持正常體重，避免過重等，均有助改善失禁的情況。

 

 

轉載自: 晴報

 

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