正向工作氛圍可提升業績！知名營銷專家分享：打造快樂企業文化3大重點

香港出名工時長，工作壓力大。在職場上，讓打工仔「樂在工作」，長遠有效為企業帶來創造力及生產力。

早年曾擔任可口可樂旗下Happiness Institute（快樂研究所）主席的Silvia Garcia，憑著多年來提倡打造正向的工作氛圍，並成功幫助品牌提升業績，被業界公認為建立高效愉快工作環境的專家。她認為：「打造快樂文化絕對是一種競爭優勢。」有助面對動盪、混亂且難以預測的經營環境。

社會正踏上疫後復常之路，同時考驗一眾企業領袖，如何在危機中把握情緒的力量，將團隊過去積壓已久的消極情緒轉為積極情緒，讓員工有動力，協力為營收貢獻。

快樂營銷專家 提倡正向領導

Silvia Garcia在2006年加入可口可樂，擔任環球營銷總監及集團旗下Happiness Institute主席。除了帶領傳播及營銷工作取得成就，令品牌傳遞開心、快樂的感覺更深入民心，亦有提倡正向領導和負責改革企業文化。她由世界商業論壇到在地企業均有接觸，並且投入演講工作。

過往她曾與不少企業及世界風雲人物合作，例如不丹首相、正向心理學之父Martin Seligman，以及世界快樂報告編者Jeffrey Sachs等。

早前Silvia Garcia獲邀來港，出席香港貿發局舉辦的MarketingPulse論壇，並分享在工作應用「快樂科學」的技巧。她在論壇上所分享的心得，主要利用其豐富的神經營銷學（Neuron Marketing，見表）知識以及引用科學研究，揭示「快樂」如何幫助企業深得消費者的心。

3大重點 先從公司內部改變

她提到有3大重點：1.由公司內部開始改變，學習快樂，無論對客戶、員工等，都可建立更良好的關係；2.不能對負面情緒「避而不談」；3.了解受眾情緒，為其帶來正面影響。

根據哈佛最受歡迎的快樂工作學，快樂的定義包括正向心態及情緒，如歡樂、激勵、有希望、娛樂感、感恩、自豪等。她認為，必須由個人層面開始改變，將快樂視作氧氣罩（oxygen mask）一樣，首先為自己戴好，再給予他人。

實踐時，不少人可能誤以為該理論是指對負面情緒避而不談，或是容易忽略及掩蓋負面情緒，導致「負能量」隨之升高，問題亦積少成多。因此，她解釋：「僅僅擺脫負面情緒是不夠。」而那種快樂也不是教人要擺出一張笑臉而已。她補充，還要通過感受、了解是甚麼負面情緒，才能針對地改善，以正向情緒面對，思考新的想法，才可以帶來前行希望。