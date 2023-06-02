【Friday好政經】敘利亞難民成土耳其選舉政治棋子

土耳其大選剛剛落幕，在經濟低迷情況下，難民問題為土耳其選民關注重點之一，政客們均以反移民作為政綱，敘利亞難民難免淪為選舉的棋子。加上土耳其的通脹嚴重，經濟不景氣令他們的生活更是雪上加霜，他們正面對「前無去路，後有追兵」的真實寫照，部分敘利亞難民唯有回流家鄉，他們正面對甚麼困境？

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