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02/06/2023

【Friday好政經】敘利亞難民成土耳其選舉政治棋子

#政治 #敘利亞 #土耳其 #選舉
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　　土耳其大選剛剛落幕，在經濟低迷情況下，難民問題為土耳其選民關注重點之一，政客們均以反移民作為政綱，敘利亞難民難免淪為選舉的棋子。加上土耳其的通脹嚴重，經濟不景氣令他們的生活更是雪上加霜，他們正面對「前無去路，後有追兵」的真實寫照，部分敘利亞難民唯有回流家鄉，他們正面對甚麼困境？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/4L2ExXm3m3Y

 

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