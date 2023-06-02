立法會議員同小學生有乜分別？

相信大家讀小學都經歷過，每年總會有一次半次，校長或者班主任會突然非常凝重咁同學生講，話會有「人」來參觀上堂情況，「大家要坐得端正，唔好傾偈、唔好玩，老師問問題大家更加要積極舉手答問，明唔明白？」無錯，呢個「人」通常就係教育局嘅官員，目的就係希望畀官員留下好印象。



但點都估唔到嘅係，呢個咁嘅玩法原來係可以放返喺立法會。



話說呢個星期三大會，有唔少議員都突然收到立法會「班長」廖長江嘅訊息，「提示」大家要喺當日下午4時半開始， 能夠坐定定喺會議廳開會，但就無講係乜事，當時唔少議員就估計，可能係有「大人物」來訪。



去到近4時半，的確見到議員開始乖乖返回自己坐位開會，有傳媒數過，當時就有約70個議員在席，實屬罕見。可能有讀者唔理解，以為開會就係議員嘅工作，咁坐定定開會係好正常。但其實一個會議流流長，並唔係每個時間都齊人開會，特別係啲無關重要嘅議員議案，通常都係小貓三四隻喺會議廳，差唔多到個議員要發言先會落去坐低。喺會議廳見到議員齊人嘅情況，通常只會係剛開始會議、特首答問會、財政預算案，又或者去到需要按制投票先會齊人，而剛剛過去嘅星期三4時半，正正就係議員議案呢啲無關緊要時間，咁齊人必然引起記者「關心」。



後來就有記者發現，同時段大主席梁君彥陪同幾位客人喺會議廳上面嘅教育廊出現，睇住議員開會，事後梁主席只係話一名中聯辦官員會來，因正召開大會，順便帶同參觀，但就無透露邊位官員，只係話每日都會接待不同訪客。



事後就有媒體八到，官員原來係新上任無耐嘅中聯辦人事部部長王奉朝，亦係部長第一次到訪立法會。

(Tim攝)





其實邊位官員來訪真係唔緊要，正如大主席所講，每日咁多不同訪客去立法會，之前又的確未見過要好似「小學生」咁事先吩咐議員要「坐定定喺度、得定定喺度」開會，既然有陣時真係唔會好多議員開會，又何必多此一舉叫齊議員坐定喺會議廳？「形象工程」畀一個人睇好定係畀700萬人睇好？