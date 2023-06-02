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02/06/2023

《Make Money》唔好睇少呢杯茶！投資普洱茶葉隨時升價十倍！

#理財 #Make Money #茶
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　　平時去酒樓食「一盅兩件」之餘，當然唔少得飲番杯茶喇，比較common嘅都會飲普洱茶。千祈唔好睇少呢杯咁平平無奇嘅普洱茶，普洱茶葉只要收藏得宜，都可以攞嚟做投資，假以時間可以賣過百萬添！

 



普洱茶被譽為「茶中黑金」

　　被譽為「茶中黑金」嘅普洱茶，被清朝雍正、乾隆皇帝視為養生聖品，除咗會將佢當成貢品送往紫禁城，又會喺雲南困鹿山設立皇家茶園，直接採摘茶葉，畀皇室貴族飲用，雲南亦成為普洱茶比較有名嘅出產地。

　　普洱茶以前係唔少內陸居民嘅日常茶飲，舊時山區交通唔方便，當地居民會將茶葉緊壓成體積小嘅茶餅同茶磚運送。後嚟，普洱茶傳到去廣東一帶，當中嘅解油膩同幫助消化之用，逐漸同飲茶文化結合，成為酒樓嘅一大標誌。

生茶熟茶要識分

　　值得留意嘅係，我哋喺酒樓飲到嘅普洱茶，當中嘅茶葉叫做熟茶，顏色比較深，價值遠比同類嘅生茶為低。所謂嘅生茶指「生曬成茶」，意思係今日採摘完，聽日就可以成茶，再曬乾完之後成為普洱茶，顏色比較淺。至於熟茶，就係生茶嘅生成物，將曬乾嘅普洱茶渥堆同灌水，控制發酵約一個半月，慢慢就會變成熟茶。

　　點解話生茶價值比較高呢？因為生茶嘅原料通常比較好，經過高溫炒製之後，最後變成黑色，茶葉有較強嘅「後發酵」作用，擺放嘅時間愈耐，茶味就愈醇。反而，熟茶擺耐咗，茶嘅味道又揮發晒，飲落都無乜味，收藏價值當然低好多。

　　喺台灣，曾經有兩個人夾份買咗兩筒普洱生茶茶葉，一筒攞嚟收藏，一筒就嚟飲用。經過20年後，一片茶葉嘅價格由7000新台幣(約1800港幣)升到2018年嘅100萬新台幣(約25.5萬港幣)。喺香港，都試過有人10年前喺茶店買咗20萬嘅普洱茶餅，依家估值200幾萬，可想而知生茶嘅價值有幾大！

收藏普洱茶有咩要留意？

　　要將普洱茶收藏，之後成功升值，除咗分辨生、熟茶嘅分別，仲要留意種植普洱茶嘅樹種。當中，市面上比較普遍普洱茶茶葉嚟自台地茶，而雲南地區比較常見嘅古樹茶，一般樹齡達200年以上至千幾年嘅喬木古樹。去到雲南嘅話，可以搵下呢種古樹。

　　揀好材料，都要識睇同識飲。要搵到有收藏價值嘅普洱茶葉，泡出嚟後嘅色澤應該要通透明亮，甚至有啲油光，而唔係混濁黯淡。飲到好嘅普洱茶，唔應該係一入口就好飲，之後味道好寡，餘味唔會瞬間消失，亦唔會有股發霉味。

　　當然，大家都要知道點樣妥善保存普洱茶葉，畢竟溫度同濕度係影響茶葉品質嘅重大因素。一定要將茶葉安放喺通爽位置，避免接觸濕氣同光線，唔好畀強光直接照射。另外，茶葉唔好擺放喺厨房，因為茶葉吸收油煙味，嗰浸味就好難消散。

　　2019年嘅香港茶葉拍賣會，一筒7片嘅百年「福元昌普洱茶」，就以超過2500億港幣成交，刷新古董普洱茶嘅成交記錄。有茶藝專家指，市面上有啲5年嘅大樹茶餅，一餅只需要幾百蚊，擺放10年、20年，隨時升價幾倍，甚至幾十倍。所以，呢杯「可以飲嘅古董」可以好有價值，大家可以留意多啲呀！

 

撰文：余穎恒

 

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