足總杯大戰：曼城贏質素，曼聯博反擊！

英超的吸引之處，遠不止賽事本身，球場內外的鬥智鬥力和人情味，都是英超的魅力所在。今日以圖片重溫今季英超的精彩之處。

最佳換帥決定

艾馬利中途接手維拉，最終不但成功護級，而且更殺入歐洲賽，下季艾馬利可以繼續在歐洲賽場大殺四方。

愛華頓辭退林柏特之後，找來前般尼領隊戴治救忙，首仗就爆冷擊敗當時的榜首阿仙奴，最終亦成功帶隊護級。

坦格季初執教曼聯，一開始不獲睇好，但他作風強硬，在C朗之亂後，更大膽雪藏前者，最終他的嚴明紀律，也為曼聯獲得一個聯賽盃冠軍，以及重返歐聯，還有望爭取足總杯，實現雙料冠軍。

最差的換領隊方案

干地砲轟管理層，固然有其問題，但現實是熱刺管理層的確抵鬧；增兵乏力、沒有長遠計畫，干地教得無癮，被炒後，不愁出路，但熱刺卻一再沉淪。

車路士新班主上台後，不滿杜曹太敢言，因此辭退後者，但其後兩度易帥，越踢越差，所換的不論是樸達抑或林柏特，都不是冠軍領隊出身，怎會有力反彈？

最不捨的離隊球員

占士米拿即將38歲，但今季場均跑動距離竟然高達11.2公里，是英超球員跑動榜的榜首。效力利物浦8年，出賽超過330場，歐聯、英超冠軍、足總杯等等，絕對是近年利物浦復興的功臣。利物浦有意與他續約，但希望加上助教身份，無奈米拿打算繼續比賽，超越前維拉名將巴利（Barry）的英超上陣紀錄，所以選擇離開。

費明奴當年從德甲賀芬咸加盟，沒人看好，但8年間上陣361場，攻入110球，79個助攻，單看數據絕不失禮，更與沙拿和文尼組成紅軍三叉戟；更重要的是，高普曾經讚賞這位弟子：沙拿和文尼都是世界級球員，但並非每一晚的表現都是，只有費明奴，每天都是世界級的。可見他在高普心目中何其重要。

格列沙加從扔隊長臂章，備受責難，到今季大熟大勇， 30歲的他用7年時間成為阿仙奴真正的更衣室領袖。今季上陣37場，7球和7個助攻，是他最有效率的一季。至今為槍手踢了297場比賽，已經是隊中的老大哥，盛傳將會離隊，阿仙奴也有意續約，但每個人都會面對十字路口，就看沙加如何選擇。

除了一眾在英超的領隊和球員，歐戰賽場也少不了英超人的身影。

韋斯咸殺入歐協聯決賽，今季在聯賽表現不算出色，畢竟人腳所限，但莫耶斯限米煮限飯，韋斯咸踢出球味；費倫天拿水準不俗，但今季在意甲攻守數字都平平，韋斯咸並非無機會爭冠。

曾經在英超呼風喚雨的摩連奴，去到羅馬依然有心有力，過往5次殺入歐戰決賽都奪冠，今次殺入歐霸決賽，滿以為又可以再添一冠；結果不似預期，他就責怪英國球證判決，賽後更到停車場鬧事，實在有失風範。

本週焦點

足總杯大戰，史上首次曼市打吡。

論實力，曼城高一籌，加上早已奪得英超冠，最後三輪聯賽又只是輕鬆作賽，士氣和體力都充足。

曼城和曼聯最近10次對碰，曼聯是4勝1和5負，戰績並非一面倒；不過，坦格也是用逼搶的領隊，好處是可以壓迫對手，壞處是萬一逼搶不成功，就會後防空虛，被曼城突襲得手。

曼聯今季雖然跌跌撞撞，但最終重返歐聯，更先奪得一個聯賽杯冠軍，對於首度執教的坦格來講，已經算是非常不錯。

不過，論排陣佈局，哥迪奧拿更出色，加上球員質素更佳，例如入波不但有夏蘭特，根度簡、班拿度施華等等都是奇兵；相反，坦格排陣不算靈活，可用的人不多，曼聯要贏，恐怕就要靠超水準發揮。

馬斯亞受傷，曼聯單靠華舒福和般奴費蘭迪斯，攻力不足，除非辛祖和安東尼有好表現，否則曼聯可能只是捱打。