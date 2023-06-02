消費券2023│4大平台新舊消費券用戶優惠！AlipayHK抽$100萬獎賞 / BoC Pay新舊會員賺$100 / 手機八達通登記增值$100

政府早前宣布第二期消費券將於7月16日發放，而大家可以繼續用6種支付工具，包括：支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK。而這些支付工具為市民轉會，推出了多種優惠，今次帶大家睇4種平台優惠，包括AlipayHK、八達通、 BoC Pay及WeChat Pay HK！Let’s go！

消費券2023│1. AlipayHK：每日抽獎2次，大獎1億積分

AlipayHK指即將推出全新積分獎賞計劃，利用積分當錢使；所有用AlipayHK領取消費券用戶可以用積分換領價值高達港幣80元獎賞，而新登記用戶再多獲價值高達30元獎賞，一齊看看AlipayHK的4大優惠：

1. 以AlipayHK領取消費券用戶，於消費券派發當日可獲2,000積分，即價值高達$20獎賞

2. 2023年第二期消費券AlipayHK新登記用戶，可額外獲3,000積分，價值高達30元獎賞

3. 所有消費券用戶於6月3日至6月17日期間可參加積分大抽獎，每人每日2次，有機會得到6,000至最高1億積分，而1億積分可兌換高達港幣100萬元獎賞！

4. 18至24歲消費券用戶在6月1日至7月16日期間完成身分認證，可獲50元獎賞。

另外，AlipayHK為消費券積分用戶可以使用積分換領禮券，當中包括$100 AlipayHK通用禮券、$25元餐飲禮券等。在香港、澳門、內地、海外的線上線下商戶，AlipayHK用戶每消費港幣1元，即可自動賺取1個積分。

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