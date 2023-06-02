我們的足球員 | 曾遭欠薪、做兩份兼職！當全職足球員不易！現役港超U23足球員黃浩然：職業足球是我的全部、我的世界！

前港足隊長陳偉豪退役後轉型做地產代理，放工後亦積極推廣足球，用另一個方式延續足球夢。大家都以為球員退役轉做全職教練是必然，其實不然。有經驗的球員似乎亦會受前景所限，退役後會轉行。聽到有人說要當職業運動員，大部分香港人內心不禁會問：「職業運動員能否維生？玩玩還可以吧。」這個反應，現役港超香港U23足球員Andy黃浩然就遇過無數次。這位全職足球員即使不是出身富裕家庭，又經歷過被球會欠薪，對於足球，仍肯定地說著：「職業足球是我的世界！」



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非天才足球小將 從小力爭上游終成港超足球員

Andy 6歲開始在區隊訓練，因為身型高大，在隊中擔任後衛，到中學開始「修身」瘦下來後，就轉為司職偏進攻型的中場。直到15歲第一次受教練提拔，參加香港代表隊青年軍選拔，看到對手們穿著大大小小的球會球衣，例如標準流浪及傑志等，羡慕不已。面對來自五湖四海的球員，同時想起自己以往在比賽碰上強敵連輸7、8球，他頓時覺得自己很渺小，他說：「在比賽感受到差距，到代表隊選拔時，真的是第一次接觸究竟高強度的訓練質素是如何」。可是，選拔是新舊人一同參與，本已是代表隊青年軍的人屬大多數，身為新丁的他變成小眾，較難融入群體，加上代表隊的隊員球技精湛，所需的中場角色要求較高，他又轉回後衛一角，爭取進入代表隊的一席位。面對訓練時的孤獨感，同時又要力爭上游，是他在足球生涯上第一個需要克服的難關。

Andy指自己從來不是天才球員，小時候看到很多比自己厲害的小將，因此會默默耕耘，希望將勤補拙，最終他圓夢受球會賞識，加入愉園。當時球會班主有意「升班」，由丙、乙及甲組一步一步升上去，最後參加香港超級聯賽（港超），因此希望與球員簽下全職足球員合約。Andy回想業餘時期一星期訓練一至兩天，在大學時期收到簽約邀請，天天都可進行足球訓練，毫不猶豫地答應，順理成章踏上職業足球員的路。

Andy（右）與哥哥（左）一起踢足球，Andy指哥哥的球技比自己精湛。（受訪者提供相片）

下一頁：剛開始職業路即被「拖糧」！ 戶口曾跌至個位數字？