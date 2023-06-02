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02/06/2023

私隱公署測10大網購平台！全部追蹤用戶、轉移資料至第三方？HKTVmall、Samsung、淘寶有份！咩平台私隱設定表現最好？即睇評分+安全網購Tips

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Text: Sammy Leung

　　網購已經成為了現代人生活的一部分，只要在網上選好自己心儀的貨品，付款後就可以送貨上門，方便又快捷。但大家在使用網上平台購物時，有沒有留意平台帶來了一些個人資料私隱方面的風險？私隱專員公署檢視了10個本地消費者常用的網上購物平台，發現都有進行用戶追蹤，涉及的資料包括位置資料、瀏覽紀錄、交易紀錄及裝置資料等。即睇對私隱友善程度最高的平台有哪些！

 

　　很多時大家使用網上購物平台，都會需要被收集及使用個人資料以進行帳戶註冊及交易，但其實這樣是會帶來私隱上的風險。個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）公布了一份有關「比較十大網購平台的私隱設定」的報告，在2023年3月至5月2期間檢視了10個本地消費者較常使用的網購平台，10個平台包括：

 

  • Baby Kingdom - BKmall5（BKmall）
  • Carousell
  • eBay
  • Fortress
  • HKTVmall
  • 京東
  • PlayStation App（PlayStation）
  • Price.com.hk 香港格價網（Price）
  • Samsung
  • 淘寶

 

　　今次私隱專員公署的報告分為3大方面檢視私隱設定：

 

  1. 一般網上購物流程（用戶註冊、結帳、直接促銷）
  2. 私隱政策（收集個人資料的種類及目的、資料轉移、私隱政策及有關資訊的易讀性）
  3. 其他私隱相關項目（用戶追蹤、聊天機器人、刪除帳戶）

 

下一頁：用第三方支付平台有好處

 

 

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