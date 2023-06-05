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05/06/2023

姜濤狂扮古巨基「何書桓」小動作 自爆睇《情深深雨濛濛》逾30次

#姜濤 #古巨基 #情深深雨濛濛
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　　【晴報專訊】古巨基（基仔）與MIRROR成員姜濤為網上音樂節目《Music Panda》演出，節目前晚上架，二人一邊獻唱，一邊分享內心感受。姜濤自爆十分沉迷基仔主演的劇集《情深深雨濛濛》，不但對基仔的咀戲甚為好奇，更即席扮基仔在劇中的抬頭小動作，認真搞笑。

 

基仔與姜濤神還原「何書桓」愕然抬頭的小動作。（網上截圖）

 

基仔主演的《情深深雨濛濛》深入民心。（資料圖片）

 

　　古巨基與姜濤因在電影《阿媽有咗第二個》中合唱《愛回家》結緣，前晚他們在《Music Panda》中分享在錄音室初次見面的情況。基仔大爆二人當時的話題與唱歌無關，姜濤笑說︰「因為我細個好鍾意佢部劇《情深深雨濛濛》，睇咗30幾次。」基仔說︰「佢問我『劇中啲kiss戲係咪真』？我話兩個嘴唇疊埋一齊，點會唔係真呀？」自小仰慕基仔的姜濤，笑指基仔的角色「何書桓」經常有一個小動作，「佢每次見到依萍同如萍，都係先望住地下，跟住『岳』高頭。」他邊說邊模仿，令基仔捧腹大笑，之後兩人更同步神還原「何書桓」的動作，相當搞笑。

 

基仔唱歌悼錢國偉

 

　　二人互相演繹對方的歌曲，基仔特別揀選姜濤的《Dear My Friend,》，他感觸說︰「揀呢首歌因為打動到我，你唱呢首歌係因為你朋友嘅故事，我聽咗後同樣代入呢份感情，令我諗起我哋嘅朋友，肥仔錢國偉，佢一定聽到。」姜濤唱出《致少年時代》，回想自己入行五年，「睇番自己覺得無咗當初嗰種天真，我以前做乜都唔理，但其實應該要三思而後行。」基仔讚姜濤單純可愛，「我眼中嘅姜仔係一個傻佬，佢試過有次急住講嘢叫我基仔，唔夠半分鐘後佢同我講『頭先唔應該叫你基仔，古Sir唔好意思』。」

 

　　提到入行遇到最開心及最沮喪的事，基仔打趣表示兩者都是認識到太太Lorraine；而姜濤表示，最開心的事是奪得《全民造星》冠軍，「由細到大我都無攞過任何獎，返學曳被人罰就最多，我讀書又差，任何獎項都唔關自己事；直到《造星》宣布冠軍嗰刻，覺得人生終於都有個獎，可以畀阿爸阿媽驕傲下。」姜濤初出道時依舊搭地鐵和巴士，直到《蒙著嘴說愛你》一曲後開始為人認識，「行街有人叫得出我個名，好似夢想成真，覺得開心同壓力都係一瞬間。」至於沮喪的事，姜濤認為是今年叱咤頒獎禮的失準演出，他迫自己重溫表演片段，「嗰三分鐘真係好漫長，預咗會失去好多嘢，甚至一個騷都無，我唔介意由零，甚至由負數開始。」基仔大讚姜濤︰「我最深刻係你會賽後檢討，同埋你覺得一定要睇番先過到心理關口，所以我覺得你好叻！」

 

身為「姜糖」的楊詩敏，特地到現場向偶像集郵。（IG圖片）

 

姜濤強迫自己面對及審視失準的表演。（網上截圖）

轉載自: 晴報

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