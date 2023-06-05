余思霆蘇韻姿水着玩濕身 林盛斌扮小魚仙曬肥肉

【晴報專訊】遊戲節目《濠玩夏水禮》昨晚播出首集，由林盛斌（Bob）及金剛帶領一眾美女，包括余思霆、「熊心如」蘇韻姿及陳婉衡等，在澳門體驗最新的水上設施，女藝員們齊齊以水着上陣，大曬美好身段。余思霆玩遊戲時先穿上白tee，濕身後即脫掉上衣，展露內裏的比堅尼及驕人身材，Bob見狀爭住霸靚位，一睹思霆風姿，睇唔過眼的金剛鬧Bob︰「你有老婆小朋友㗎！」

Bob這條肥人魚，吸引大批網民留言。（IG圖片）

Bob為了宣傳節目不遺餘力，在IG上載一張金髮美人魚的背面照，昨日公開美人魚「真身」，原來是他自己。相中的Bob一臉嬌俏，但一身肥肉同樣吸睛，有網民留言：「我嘅幻想破滅啊！」亦有人搞笑說海底世界看來好食好住，所以才有Bob這條肥美的人魚；有粉絲笑指他可能獲迪士尼垂青，拍攝男版《小魚仙》。

陳婉衡（左）及余思霆的惹火身材甚有睇頭。（IG圖片）

余思霆玩遊戲時相當盡力，令人目不轉睛。

蘇韻姿難得穿泳衣上陣。