抽水斬人慘劇遭保險公司炒魷 林作拒認衰︰絕對無後悔

【晴報專訊】鑽石山荷里活廣場日前發生斬人案，兩名女子遭一名男子持魚生刀斬死，慘劇轟動全港。一向愛抽水的林作，日前在IG上載與疑兇打扮相似的照片，聲言放售與疑兇同款的波鞋，遭網民狠批冷血。林作及後雖然刪帖，但有網民揚言向保監會投訴，並表示不幫襯他所任職的保險公司保誠香港。昨日保誠發聲明與林作割席︰「保誠知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。此個別理財顧問的言論及行為絕不代表保誠立場。經過內部調查後，公司已決定與有關理財顧問終止合約。」

林作以命案疑兇的打扮抽水，備受各界批評。（FB圖片）

林作昨日接受本報電話訪問，直認被保險公司解僱︰「我都係今朝早（昨晨）收到公司電話，係最高層搵我，咁我都尊重公司決定，亦無問任何問題，都估到係咩事，我依家無官一身輕，可以做番自己，向極端嘅網民挑機。」

林作表示旗下有80人團隊跟他「搵食」。（FB截圖）

他表示現時盡快安排旗下80多位員工的去向及交接事宜，問他會否過檔其他保險公司？他回應︰「我未有任何諗法，但林作保險顛覆保險業，林作保險長存。（後悔留言抽水？）絕對無後悔，呢個係林作本色同特色，我喺保險業界比任何人都有價值，反而畀更多了解我嘅人，更了解同支持我。呢次事件好似滑浪，風浪愈大，滑嘅浪愈靚，今次係我人生暫時遇過最大嘅風浪，但我關關難過關關過，我都過到，總之就係小菜一碟啫！」