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05/06/2023

騙徒橫行

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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　近年經常見到facebook有好多組群推介帖，多是付費推廣的帖，邀請用戶加入whatsapp群組，每天有冧巴推介之類。這類帖經常出現一些常見的財經人士頭像，其實這些帖與當事人無關。曾有財經人士大吐苦水，有散戶誤信這類群組，以為是他推介而投資輸錢，當街指罵他，非常無辜。

 

　　這類推廣帖，一般都是借財演、專家、名人的頭像作招徠，近日有Patreon會員發現小弟的頭像也被利用。見到自己個大頭像被人放出來，感覺有點搞笑。我在想，以我的頭像作賣點，有多少人會上當呢？懂我的應該知道我不會派冧巴，不懂我的則會問：「他是誰？」

 


（istock）

 

　　會員group內有人話「出名了」、「勁」，這個都明白的。道理就如被haters狙擊一樣，有網友曾經提過，有haters狙擊你，代表有人重視，假若你是「nobody」，誰會理會你呢？始終有所擔心，被人「放上枱」，對散戶有何影響？自己有何法律責任？在此要呼籲下，大家別相信、別相信、別相信，重要事要講三次。

 

　　除了這類帖立心不良，還想聲討這些大型科企社交媒體，如facebook與google，它們對這類騙案帖未有管控，誰有錢落廣告就可以借它們的平台行騙。大家只要瀏覽facebook/blogspot，不難發現非常多這類騙案廣告彈出，它們隨意採用別人的個人照片。除這類廣告外，AI垃圾留言又是一大問題，每條facebook帖下都有大量一式一樣的垃圾留言，留言內有「釣魚」或病毒連結，每天我要刪除過百則這類留言，費時失事。

 

　　大家知道小弟的「止凡channel」上年因一些版權問題被youtube殺掉，行政之狠，事後處理極差，溝通渠道似有還無，實在不是味兒。如今眼見一眾騙案網站與廣告在它們的平台大行其道，甚麼「賺錢大法，連郭富城都不敢相信」、「連梁掁英都不敢相信」，無日無之，非常反感。

 

　　曾經拍片分享一位身邊朋友網上被人騙財的故事，當年她網購一些小朋友玩具，付款後未有任何貨品交付，所有連絡方法都刪掉。朋友亦報警處理，錄過口供，警察電話亦跟進過兩三次，事隔兩年，沒有回音。當日網購的網頁正正是facebook內的一個專頁，後來朋友亦上討論區查看，原來類似網頁與受害者極多，不斷在facebook開專頁「吸金」。

 

　　曾經於疫情期間有人邀請小弟以zoom作講座，我始終喜歡面對面形式，因為交流溝通更實在。近年很多活動都在網絡世界進行，要特別注意。好似這類群組帖，誰在背後找來任何頭像都可以運作，令網友防不勝防。

 

　　早前拍片分享過一篇講述財務自由後會遇到的風險，其中一個是遇上老千的風險，所指的老千並非只是「網上情緣」或「祈福黨」一類，還有這類真、偽KOL網上派冧巴群組，隨時被騙去一生積儲，小心。

 

相關影片：【財務自由風險多角度 介紹個Patreon猛人】

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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