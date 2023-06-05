  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

05/06/2023

【FX MONDAY】李振豪：美就業數據強勁 加息周期未結束？

#李振豪 #hot talk 1點鐘 #FXMONDAY #東亞銀行 #鄭廣復 #歐元 #澳元 #加元 #日元 #黃金 #EUR #CAD #日圓 #JPY #油價
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 　李振豪

 

　　美國5月就業數據遠勝預期，加息周期縱暫停卻未止？上周美國國會及總統拜登極速通過暫停債務上限法案，暫緩債務違約危機。另一方面，美國5月就業報告表現意外強勁，非農職位大幅增加33.9萬個，遠勝預期的18萬及4月的29.4萬，不過，失業率急升0.3個百分點至3.7%，平均時薪按年升幅略為放緩至4.3%，這預示美國通脹仍有壓力或是進一步下降？油組宣布將於7月份額外減產每日140萬桶，對油價有多大的支持作用？澳洲儲備銀行周二議息，央行會進一步加息嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/9GgaDCUqXL4

 

►把時間軸拉到00:33開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#李振豪 #hot talk 1點鐘 #FXMONDAY #東亞銀行 #鄭廣復 #歐元 #澳元 #加元 #日元 #黃金 #EUR #CAD #日圓 #JPY #油價

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk