可口可樂用回收塑膠建「回收吧」！指定時間回收膠樽換飲品+精品！幾多個樽換到可樂Polo裇、外套？

當大家飲完支裝飲品，又會不會嘗試去回收呢？還是會將它們扔進垃圾筒？為保護我們居住的地球，大家養成妥善回收習慣是相當重要！而「可口可樂」香港近日推出了由再生塑膠（rPET）建成的可口可樂「回收吧」，大家回收膠樽的時候，更有機會換領免費飲品及rPET精品，即睇怎樣參加今次的活動！

大家平時有回收的習慣嗎？如果大家能夠妥善回收，一些可回收的物料都有機會循環再生，變成有用資源。「可口可樂」香港跟太古城中心合作，於6月2日到11日期間推出由再生塑膠（rPET）建成的可口可樂「回收吧」，這個回收吧又有甚麼特別的地方呢？「回收吧」一共有3大看點，包括展示以rPET製成傢俬日用品；展示有關膠樽回收背後的各種知識；回收膠樽換免費飲品及rPET精品。

以rPET製成傢俬及日用品

「可口可樂」香港將18,000個回收膠樽在本地循環再生，製造出「回收吧」的各類型的rPET傢俬，所以到時大家可以看到港產的rPET傢俬。另外，「回收吧」會展出一系列來自美國、內地及香港的rPET日用品，大家都可以看看到底循環再生後膠樽可以變成怎樣。

可口可樂將18,000個回收膠樽在本地循環再生，並為『回收吧』生產rPET傢俬。

回收的塑膠製作成各式各樣的日用品，這些包括外套、polo恤和筆袋等各式可口可樂rPET 紀念品。

膠樽回收背後的秘密

相信大家有時想回收的時候，都不知自己手上的膠樽，是否能夠真的回收成有用的東西。在「回收吧」中，大家可以看到有關膠樽回收背後的各種知識，及認識到如何如果將膠樽變成全新的飲品包裝。我們更可親手壓碎膠樽，體驗其中一個回收程序。

能了解膠樽回收的生態循環過程，體驗回收膠樽處理流程。

回收換領飲品及rPET精品

最後最重要的一點是，大家可以帶同自己用完的飲品膠樽就可以收集積分，去換領各式飲品或可口可樂rPET精品，當中有外套、polo恤和筆袋等。

10個樽可以換以下一款：

●「飛雪」礦物質水

●「飛雪」無招紙礦物質水

● bonaqua®微氣礦物質水

20個樽可以換以下一款：

●「可口可樂」汽水500毫升

●「OOHA」汽水 500毫升

而40個樽可以換「可口可樂」rPET 筆袋；60個樽可以換「可口可樂」rPET polo衫；80個樽可以換「可口可樂」rPET 外套。

可口可樂「回收吧」

日期：2023年6月2日至11日

時間：中午12時至晚上7時（週一至週五）、早上10時至 晚上7時（週六至週日）

地點：太古城中心一期地下中庭（近星巴克）