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05/06/2023

榴槤控召集！IKEA榴槤雪糕回歸！$9超香濃D24榴槤燕麥奶新地筒！特濃新地仲可追加果肉！同場加映：世界環境日燕麥奶食品飲品優惠

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Text: yoyo kwok Photo: IKEA、Oatly、KOKO COFFEE ROASTERS、Milksha、圓圓小姐LadyBoBo、nood food

　　踏入6月，榴槤控要出動喇！逛IKEA，亦發現人氣榴槤甜品第三度回歸美食站！一眾榴槤甜品均採用D24榴槤製作，榴槤香氣突出，味道較香甜，迎合大部分榴槤控口味。最注目一定是D24榴槤燕麥奶新地筒和特濃D24榴槤燕麥奶新地，雪糕特別以Oatly Tea Master燕麥奶製作，味道特別濃厚，新地加拌上一份濃郁的D24榴槤肉，令果香更突出！如果榴槤控唔夠喉，仲可以追加榴槤肉！每次最多追加3份，每份只係$9！

 


D24榴槤燕麥奶新地筒 $9（於即日至6月14日供應）

 


特濃D24榴槤燕麥奶新地（含D24榴槤肉1份，追加每份 $9）$23（於即日至6月14日供應）

 

　　除了新地筒與新地，IKEA更推出全新D24榴槤車輪餅，咬開鬆軟車輪餅外皮，內餡是香滑榴槤餡，可說是齒頰「榴」香！同場還有D24榴槤斑蘭蛋卷同樣美味，買回家慢慢歎一流！

 


D24榴槤車輪餅 $16（即日至7月31日供應）

 


D24榴槤斑蘭蛋卷 $13（即日至7月31日供應）

 

下一頁：同場加映世界環境日燕麥奶優惠

 

 

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