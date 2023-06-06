台灣捲起「#me too」風暴，王丹被指控對男性鹹豬手

台灣最近捲起一波「#me too」風暴，而且以光速滾雪球般一發不可收拾，受害者一個接一個跳出來，揭發隱藏在心中多年的傷痛，最新更延燒到挺綠的知名大陸流亡民運人士王丹，也被指控伸出鹹豬手，對象還是男性。在台灣政治圈和社運界，性騷擾的苦主，不限男女，也不限性向，人人都有可能遭殃。

當然，應該不僅僅是台灣如此，但是最近猛料連環爆的，絕對是台灣。其中牽涉到權力等等複雜環節，有權有勢的當事人千篇一律的斷然否認。儘管明知會遭到抹黑，或被貼上別有用心的標籤，不想忍的受害者還是一個接一個出現，替自己討個公道。

互聯網上第二位「受害者」以「當王丹的手，伸進我衣服的那一天」指控性騷擾。

王丹受指控的部分，根據爆料者的陳述，可以歸納出這位自帶光環的前民運人士，顯然專挑性向明確的男同志下手。甚至事發當下，其中一人的男友就在KTV現場，但是照樣遭到騷擾。受害者指控，王丹「在毫無掩飾的情況下，把他的右手伸進我的衣服撫摸我的腰」。王丹在台灣的清華大學任教，受到很多學生仰慕，而王丹也喜歡在課堂之外跟學生喝酒聊天，暢談時事。不過在爆料者文章中，直指王丹從很早以前，就是個性騷擾慣犯。至於率先爆料王丹性騷擾的的則是一位政治工作者，在臉書發文揭發隱忍了9年之久的創痛，指控王丹美國時間2014年6月6日晚上，在紐約法拉盛地區某家飯店，強吻他、強暴未遂。

另一位以中國流亡作家身份受到追捧的貝嶺，也被多人指控性騷擾，情節包括按摩、觸碰敏感部位等等。因為受害者其中之一是最近受到高度好評的當紅台劇《人選之人》的編劇簡莉穎。更是引發軒然大波。身為文字工作者的簡莉穎指證歷歷，詳述當時情境，包括親吻、撫摸和碰觸私密部位等等，相當有說服力。而當事者對於本身不論從打扮到態度，都明確表達女同志的身份，卻依舊遭到騷擾，格外憤慨。

最早的風暴中心其實是民進黨。一位女黨工跳出來指控挺綠的導演「輝哥」在搭車途中伸出鹹豬手，並詳述不堪細節。不甘受辱向主管反映，女主管竟然問受害者為何不跳車？而輝哥此人隨即證實具有民進黨員身份，跟蔡英文等高層關係甚篤，婚禮上綠營要角眾星雲集。有勇氣的受害者率先挺身而出後，多名綠營黨工、志工旋即跟進，揭發曾遭黨內人士施加各種各樣的性騷，更可惡的是千篇一律的模式都在申訴時遭到打壓，上級直接吃案。

被變態挺綠樁腳用信封戳胸部的受害者指出，綠營議員動用惡勢力，壓迫警方不給報案。壓下性騷擾事件，理由都是要受害者以大局為重，不要傷害黨的形象。被點名阻礙報警的女議員，後來步步高升當上國會議員，令受害者更加忿忿不平。

連民進黨發言人謝佩芬也在臉書發文呼應，指稱「我在三年前被性騷擾的時候，也有很多人要我忍耐。可是這種行為真的忍無可忍，沒有甚麼大局可以正當化這些性騷擾的惡行！」

輿論批評民進黨主席賴清德對黨內幹部性騷擾事件回應不夠積極。

傳統上，民進黨是一個很男性主義的政黨。曾有人比較藍綠陣營，說國民黨在開會前要讀國父孫中山先生遺囑，民進黨在開會前是要說黃色笑話。但是當然，藍營也不可能全是柳下惠，只是不敢像民進黨這樣，公然狼狽為奸，視而不見。

民進黨對於喝花酒，出入聲色場所的容忍度向來相當高。2017年民進黨前秘書長吳乃仁跟同志們頻繁出入聲色場所買醉的事件喧騰一時，民進黨立委許智傑還扯出「我們當晚是在討論星座和宇宙大爆炸」的鬼話。更早期，綠營立委林重謨則快人快語的表示「『立委』說沒上過夜店，沒去過酒店，那是騙人的。」

上酒店，跟鶯鶯燕燕廝混，還有搞婚外情，都層出不窮。不過這起碼是一個願打一個願挨，基本上兩廂情願，或者「使用者付費」，頂多只是不太道德。不過延燒到性騷擾，違反性自主，就是另一個層級的嚴重問題了。而整個民進黨默許默認甚至成為性騷幫兇的文化，更是恐怖。至於頂著「流亡」人士之名，利用青年學子對自己的仰慕施加性騷擾，實在令人不齒。