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05/06/2023

2023全球IQ排名出爐！亞洲國家地區橫掃首6名較聰明？香港排第4！輸畀邊個？呢個國家因分數低「自我檢討」

#打工仔 #新加坡 #日本 #智商 #排名 #香港 #中國 #尼泊爾 #IQ #利比里亞 #南韓 #排行榜 #內地 #塞拉利昂
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Text: Kennis Wong

　　2023年全球IQ排行榜出爐！美國網站「世界人口評論（World Population Review）」早前根據學者Richard Lynn及David Becker 2019年的刊物所搜集的智商（IQ）數據，公布全球IQ排名，香港平均IQ排名第4，而亞洲地區全取首6位！即睇十大最高IQ國家及地區！

 

亞洲地區坐擁首6位！邊個國家／地區包尾？

 

　　今年的IQ排行榜中，亞洲成為大贏家，首6位均由亞洲國家或地區包辦！香港人出名轉數快，今次在排行榜上成績亦不俗，香港以平均IQ 105.37位列no.4，而內地及韓國則分別以104.1及102.35居於第5及第6。

 

　　新加坡以平均IQ 105.89勝過香港，位列第3，而日本及台灣則「爭崩頭」，日本以0.01稍勝台灣，以平均IQ 106.48排名no.1，成為「最聰明國家」！

 

　　而平均IQ最低分的大多為發展中國家及地區，位居最後3名的國家分別是同為平均IQ45.07的塞拉利昂及利比里亞，以及平均IQ 42.99 的尼泊爾。

 

十大最高IQ國家或地區（平均IQ）

 

1.    日本（106.48）

2.    台灣（106.47）

3.    新加坡（105.89）

4.    香港（105.37）

5.    中國內地（104.10）

6.    南韓（102.35）

7.    白俄羅斯（101.60）

8.    芬蘭（101.20）

9.    列支敦士登（101.07）

10.    荷蘭及德國（100.74）

 

（圖片來源：World Population Review）

 

一國家低分「自我檢討」？

 

　　雖然IQ並非衡量國家人口是否聰明的唯一標準，不過位列111位，平均IQ 81.64的菲律賓分外關注排名。當地政府及教育局表示會討論如何改善教育制度，衛生部亦回應，認為營養不良為平均智商低的關鍵因素。

 

 

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