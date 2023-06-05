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辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

05/06/2023

「你看不出我剛才是做場戲給總經理看嗎？」以為自己是上司心腹？太天真吧！

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　上司向他的心腹解釋，說：「總經理說我們做不到，我當然要『捽一下』你們，令他感覺到我是很著緊的，就算你們是和我出生入死的兄弟也沒有情面可言。」

 

　　他一副推心置腹的口吻說：「明白嗎？」

 

　　他的心腹還在「洗擦」剛才給他「捽數」時所留下的傷口，搞不清他究竟甚麼葫蘆賣甚麼藥。

 

　　「哎唷！你還不明白？」

 

　　他苦口婆心的說：「總經理也是給大老闆『捽』，說其他酒店業績怎樣怎樣，要他解釋我們酒店為甚麼做得那麼差？」

 

　　心腹說:「我們做得不差，每個月都做到 target……」

 

　　上司搶白說道:「唉！所以說你就是永遠都坐不到第一把交椅了。你每個月如果都做到 target，那麼就表示你還有進步空間啦！你有進步空間，自然『捽』你，因為只有你做到數，莫非捽那些做不到數的sales嗎？況且其他酒店做得好，大老闆就更加有藉口『捽』我們總經理，他好自然亦很正常的『捽』我們了。」

 

　　心腹仍然不明白他剛才為甚麼罵得那麼狠呢？還說甚麼做得不好，要把他炒掉呢？

 

　　上司像看穿心腹的想法，說：「我在你們面前有時黑面、有時白面，都是做給總經理看的。」

 

　　他懂得玩辦公室政治，連下屬也給玩了。

 

　　但一個玩辦公室政治的人不可能有心腹的。

 

　　朋友的上司正是那個說要在他老闆面前做戲的人。一直以來，朋友以為上司把他視作心腹看待，跟上司出生入死多年。來了這家新公司，上司升了做副總經理後開始變了，喜歡在總經理面前罵他，而且罵得很凶。但事後卻以做一場戲給老闆看作為藉口。

 

　　朋友弄不明白上司的真正意圖，於是走來問我。

 

　　一個玩辦公室政治的人，不可能有心腹，亦不會有心腹。

 

　　當他正在佈局時，又怎會把心計說出來？當他為了達到某一目的而苦心經營時，又怎會露口風？

 

　　他不會相信別人，同時亦不斷防範別人，怕別人和他一樣會工於心計，損害他的利益，甚至可以背叛他、出賣他。即使那個是他的得力助手，也會時刻提高警覺。

 

　　若有人以為做了上司的心腹，他十分蠢，看不清上司的真正意圖。

 

 

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