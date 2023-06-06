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06/06/2023

逾半僱主憂處分員工被控歧視 殘疾大專生畢業搵工難

#平機會 #殘疾歧視條例 #職場
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　　【晴報專訊】不少殘疾青年成功入讀專上學院，惟有調查發現，即使他們擁高學歷，從學校過渡至工作時，仍遇到極大障礙，現時不少僱主仍聚焦於其殘疾而非工作能力，一聽到申請者要坐輪椅，便即轉軚不邀請面試，逾3成殘疾青年更被分配太易或太難工作。

 

85.1%僱主願意聘請具專上學歷殘疾人士，但逾半關注建設無障礙設施和提供額外培訓的成本。（資料圖片）

 

　　有學者指，雖然逾8成半僱主願意聘請具專上學歷的殘疾人士，但逾半關注建設無障礙設施及額外培訓增成本，且恐對殘疾僱員作紀律處分會被控歧視。

 

　　平機會委託城大社會及行為科學系於2020年及2021年不同時段，與40名殘疾青年進行40次訪談、跟73名持份者作11次焦點小組會談，並以問卷訪問1,421人，包括673名殘疾青年和161名僱主等。結果發現，高學歷不一定能讓殘疾青年在勞工市場取得成功，且分別有逾3成殘疾青年稱，僱主常因誤解或無視而分配太易或太難的工作給他們。

 

展能就業科提供職缺 薪金遠低市場

 

　　該學系助理教授關志健指，高學歷的殘疾青年往往有更高職涯抱負，但不少僱主僅聚焦其殘疾而非能力，甚至一聽到申請者要坐輪椅，便立即轉軚，由邀請他去面試變成叫他等通知，令他們「入場券都攞唔到」，且因僱傭雙方了解不足，出現工作錯配。他續指，雖然有非政府組織為高學歷殘疾青年提供就業支援服務，但所提供職位都來自頂級國際公司，殘疾青年未必能勝任，且成功入職者萬中無一，勞工處展能就業科提供的職位空缺，其薪金則遠低於市場。

 

僱主只需對殘疾僱員一視同仁

 

　　調查另顯示85.1%僱主願意聘請具專上學歷殘疾人士，但逾半關注建設無障礙設施和提供額外培訓的成本，且怕對殘疾僱員作紀律處分會被控歧視，「易請難送」。平機會行政總監（營運）朱崇文指僱主將殘疾僱員一視同仁處理便沒問題，倡加強公眾對《殘疾歧視條例》認知等。

 

朱崇文（左）建議政府加強公眾對《殘疾歧視條例》的認知（平機會圖片）

 

轉載自: 晴報

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