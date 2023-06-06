林珊珊女兒野人Po肉感泳照 坦承有容貌焦慮

【晴報專訊】林珊珊與兩名女兒李澄（西瓜）及李怡（野人）感情要好，珊珊放手讓女兒自由發展。現年34歲的細女野人熱愛運動，不時在社交網貼泳照及運動照。日前野人再貼泳照，有別於以往收腹擺甫士，她大方展露腰間肉肉，表示刻意展示平日不會上載的照片︰「有肥肉很正常！衣服尺碼不代表你不夠好！不同的甫士及角度也會讓身形看來不一樣。」

野人大方展示腰間肉肉。（IG圖片）

野人承認有身體畸形恐懼症，亦即容貌焦慮，「每當我閉上眼，我覺得自己有香腸手指、胸部平坦。我覺得焦慮、不安和沮喪，因為我太執着。」但當她減磅變瘦，又自覺是小朋友身形，不夠女人味︰「我現在有點胖，就算有人讚我，我仍只看到自己的缺點。」及後，她補充指自己有甲狀腺低下的情況，所以影響體重，正接受合適藥物治療，「我不是鼓勵肥胖或者癡肥，我現在有做『168斷食法』，盡量減少糖分攝取，還有做運動，所以身形不代表選擇不健康的東西。」

林珊珊與兩名女兒感情要好。（資料圖片）