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06/06/2023

若死者家屬要求願道歉 林作死撐︰無講R.I.P.唔代表無同理心

#林作 #抽水 #保誠香港
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　　【晴報專訊】林作因抽水荷里活廣場謀殺案，遭任職的保險公司保誠香港終止合約。昨日他在律師陪同下於寓所開記者會，自言在未獲任何通知、諮詢及聆訊下，被保險公司終止合約；他認為自己並無違反專業操守，揚言保留法律權利。

 

林作自言所受到的網民言論攻擊，比兇案疑犯更多。

 

　　林作重申其抽水言論只屬黑色幽默，並無任何道歉意願。但若死者家屬要求道歉？他說︰「若果我嘅說話損害兩家人（受害者家人）嘅感情、心情，我絕對道歉。我一直諗，唔特別出post去講R.I.P.（安息），唔代表無同理心。」他指若家屬需要，他願意代為發聲。林作亦反擊網民︰「網民搞錯咗，以為我落得唔好下場，但我依家水漲船高，好多人向我招手，相信下一步更精采。」他自認︰「我認為我幾成功，fans無數，我撈得幾掂，我可以講，噚晚（前晚）係我最近瞓得最好嘅一晚！因為收到幾百個感謝、表揚同安慰信件。」日後收口？他說︰「我唔會為任何言論後悔，只會視為人生經歷。」

 

林作強調沒有任何保險客戶受事件影響。

轉載自: 晴報

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