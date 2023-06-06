中國底氣不單來自馬斯克

美國電動車生產商特斯拉的行政總裁馬斯克上周訪京，政、經意義不容小覷。若有人只視之為一般的商務拜訪，甚或以為超級富豪在中國隨便走走看看，可能便忽略了中國在世界各主要產業上的最新實力，內地人常說的「底氣」也源於此。投資者如認識不足，有時便怕會落錯注，或錯過落注。

先看看馬斯克此行的意義。今時中美關係正處低谷，有人看到有馬斯克這樣級數的富豪訪京，便以為是馬斯克雪中送炭。恰恰相反，中國曾送炭予馬斯克，卻不是企圖落井下石的華爾街一眾大鱷。

特斯拉於上海設廠前，並不能突破每年10萬輛的產能大關，但自2019年，上海廠投產後，特斯拉的產能得以提升，年產增至50萬輛。若馬斯克不能突破產能大關，恐怕他亦會像當年喬布斯被踢出蘋果公司一樣，被華爾街大鱷踢出特斯拉。

特斯拉與滬雙贏

特斯拉產能得以大增，究其原因，是中國有電動車產業鏈，包括電池等的優勢，而中國不但是新能源車產業的基地，而且是特斯拉的福地，馬斯克除獲外長秦剛接見外，還分別與工信部及商務部兩名部長會面，其中很可能涉及高端技術和重大投資的議題。馬斯克這類「加碼合作」的主動，勝過萬語千言。

特斯拉近年在華的經驗，對美、中的經濟合作有很大的示範作用。特斯拉的數據顯示，去年上海廠交付逾70萬輛汽車，同比增長48%，佔特斯拉全球交付約130萬輛，超過54%；在上海汽車製造業中佔23%，帶動上海市工業產值增長1.3%。特斯拉和上海，實現了雙贏。

中國成第一大汽車出口國

不過，最重要的還是，中國今時成為了全球第一大汽車出口國。回望過去，若以2002年為起步點，中國汽車年出口量僅2萬輛；10年後的2012年，已首次超過100萬輛，其後一直只維持在百萬輛之譜。

直至2021年，中國出口突破了200萬輛(201.5萬輛)，首次超越南韓，尾隨德、日之後。去年，中國以年出口300多萬輛(311萬輛)汽車，超越德國，成為世界第二。今年頭4個月，中國以149.4萬輛出口，增長逾76%的成績，讓今年全年汽車出口逾500萬輛，應無懸念。

反觀日本，估計全年出口300多萬輛，這與中國有段距離。其實今年首季，中國107萬輛的汽車出口量，已完勝日本的95萬輛，今年持續領先於日本的優勢，相信不易逆轉。

值得注意的是，這批近150萬輛的汽車並不只是出口到發展中國家，而是遍輸全球200多個國家及地區；「一帶一路」沿線國家136億(美元．下同)，佔46%；發達經濟體124億元，佔42%。而新能源車佔整體出口金額43%，佔出口增長逾51%，實現了新能源車領域上的突破。雖說中國今時只在全球中低檔汽車市場稱雄，但以她全球最大汽車出口國的實力，雄踞中高檔市場的日子還會遠嗎？

國產客機參與競爭

同樣容易讓人輕視的是，稍早於馬斯克訪京的國產C919大型客機投入服務。全球大型客機市場的規模雖不及汽車市場的四分一，但也有近1萬億元。市場原本由美國「波音」及歐洲的客機製造商瓜分，但預計2019至2038年，中國客機市場需求逾8000架，總值已達1.3萬億元。

（AP）

C919除會搶佔客機市場外，也意味著美國不能再用客機的交易，要脅或制裁中國及其他國家。美國少了個制裁工具，此消彼長，中國在國際間的影響力卻進一步提升。

自俄烏戰爭以來，中國今年第一季船舶工業表現企穩回升，多項數據顯示，中國已成為最強的造船大國。今年1至3月份，造船完工量917萬載重噸；新單1518萬載重噸，佔全球63%，同比增長53%；手持定單量11452萬載重噸，國家造船能力顯示了其工業技術及實力之強。事實上，全球也只有中、美才能造出百萬噸以上的船。在軍艦建造的效率上，中也勝美:國產艦3至4年完成；反觀美國造艦，卻需時7至8年。

除以上涉及陸、空、海的產業之外，中國在芯片領域也屢顯實力。隨著28 nm光刻機、14 nm工藝、核心EUV光源技術等問題逐一克服，中國今時已較少在工業生產上被「卡脖子」。

想戰爭還是要和平？

馬斯克在中國當然說了不少好話。無論他是真情還是假意，也無礙中國成為製造強國的事實。美、中經濟的分別或可簡單概括為:一個務虛，一個務實。「務虛」是大搞金融經濟、知識產權等，而「務實」則重視「工匠精神」。美國工人已不屑於從事可落實到生活上的實體經濟生產，嫌工時長，人工也貴，才導致今時美國經濟的困局。

不過，中國主要產業雖已有飛躍，但其他產業的發展仍有諸多困難，包括在自動化、智能化的衝擊下，過去的人口紅利再難取得甚麼甜頭，反而造成民眾就業困難，這也是急待解決的問題。總之，中美「合則兩利，離則兩傷」，任何一方輕言「脫勾斷鏈」、「半」球化都不是全球之福。

正如近日中國防部長李尚福說，如果中美激烈地衝突對抗，將是世界不可承受的痛。筆者當然希望世界和平，奈何美國好戰，屢在台海、南海挑戰中國底線，即使中國想和平，要戰也惟有奉陪。戰爭與和平，中國已表態了，美國呢？沒有戰爭，美國的軍工金融企業怎生存？唉！

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



