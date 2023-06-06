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06/06/2023

瞄準授權合作優勢！台灣羽毛球運動品大玩聯乘，產品熱賣雙贏！面對兩大挑戰，如何應對？

#商業營銷 #商業 #台灣 #行業 #消費資訊 #品牌 #運動 #行政管理 #產品 #疫情
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　　企業之間合作達至雙贏，是行之已久的經營之道。尤其在疫情後，品牌之間的聯乘、品牌授權等合作，更有上升趨勢。

 

　　有幾十年歷史的台灣羽毛球運動品牌，早於10年前就看到品牌授權機遇，疫情期間更因改變授權策略，保持市場熱度。

 

周依風表示，球拍始終是其品牌的核心產品，不會因周邊產品易賣而轉變。（梁巧恩攝）

 

　　勝利體育事業股份有限公司國際行銷處協理周依風表示，產品要夠專業，但「夠不夠漂亮」也很重要；進行授權項目時，亦要找合適的同事，放權讓其發揮所長。

 

　　運動品牌VICTOR主力研發專業級羽毛球運動器材。周依風回想10年前加入團隊不久，希望作點突破，剛巧有新球拍推出，並用了當時來說較新的物料製造。

 

首次推限量版 即日搶購一空

 

　　她就想到與迪士尼公司的鐵甲奇俠（Iron Man）進行授權合作。「我們行業較時尚品牌保守，始終是較注著技術的公司，所以用了不少時間去說服同事，希望大家試試看。」

 

　　她笑言，當時大家可能只是「給她面子」，讓她試一試。最後決定推出1,500套限量版的「鋼鐵重裝組」，也有舉辦記招等活動吸引市場注意，結果首天推出就賣光。

 

　　其後的10年，VICTOR也不時與不同的品牌、公司進行國際授權合作。周依風強調，不是每一次也很成功，總有需要學習的過程。「有些IP（Intellectual Property，知識產權）已很紅，我覺得合作會成功，但結果不成功。」她指，幸好老闆都十分支持，不會因一、兩次的不成功而叫停之後的項目。

 

面對兩大挑戰 人才與IP發展

 

　　在市務推廣一環中，尋找合適的IP合作，透過品牌授權模式宣傳產品或品牌，也需要不少經驗及知識。

 

　　周依風坦言，人才及IP本身的發展，是兩大挑戰。後者需IP自己努力經營，前者則要自行培訓。她表示，在疫後搶人才的全球大趨勢下，具創意的人才實在不易求。

 

　　她回想10年前引入品牌授權模式，部分原因是希望成為培訓團隊的元素之一。「我有很好的團隊，大家一起努力。」她稱，團隊成員各有所長兼各有想法，應該因材派遣工作，放權讓同事好好發揮。

 

　　如跟一些較「Man」的IP合作時，會讓對該IP有認識、甚至喜愛該IP的同事多參與。「我只管理其SKU（Stock Keeping Unit，單品項管理），肯定其創作是可行的。」大企有時間去培養人才，但中小企未必有資源及時間，宜找有經驗的人才，若要同時對行業有一定的認識，又不容易。周依風坦言，今時今日要找到合適的人才不容易。

 

 

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