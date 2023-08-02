  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鬆一鬆
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

02/08/2023

【無奇不有】8張懶人專用的惰性高招，簡直就是懶到出汁

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 通通

    通通

    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

    鬆一鬆

    本欄每周更新

 

          說到懶真的是人的惰性，一不小心就會展露無遺，這到底有沒有科學根據啊？！長大後只會發現越來越嚴重，不知道大家有沒有這個問題，真的很佩服那些很勤奮親力親為的人，他們的自覺性顯得通通真的很慚愧。

 

         Brightside統整出這些生活中的懶惰時刻，一同來瞧瞧吧....



#1 死小孩，這麼小就不學好，這麼有慧根以後長大還得了....。





#2 超級懶連換個垃圾袋都不敢，其實路邊垃圾桶也常會這樣爆掉，但請體諒整理的清潔人員感受好嘛！！！





#3 準備看好戲，等下一個暴衝，就準備仆街了！！！





#4 人體爆米花機，如果看電影也有這種好康，銷量一定會超好。





#5 無言了...懶得撕開貼紙乾脆直接放棄那塊果肉，損失大了。





#6 女生就是有小心機，太妙了。





#7 別說了，這招小編隨時都在使用，還是要提醒家長別讓小朋友這樣打電腦，非常傷眼睛。






#8 玩遙控車順便打掃，一舉兩得的高招！





每個人一定都有自己的獨門懶招，為了當爛肉無所不用其極，好像永遠待在家裏當著馬鈴薯沙發，像蛋黃哥懶懶的不想動，怎麼覺得無時時刻都好疲勞好想睡，好怕哪天就不小心過勞死，好恐怖喔～～～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (資料來源：beauty321.com)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多鬆一鬆文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk