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06/06/2023

【KK星期二】恒指廿天線掙扎 仍欠上升動力？｜Vision Pro賣得貴又出貨慢 市場唔收貨？｜內地或將降準降息？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股連彈第三日，日內最多升至19377點，更曾重上20天線（約19275點），惟近半日升幅收窄至幾十點，收升98點。恒指9天RSI已由約21點超賣水平回升至元，現時恒指只屬技術性反彈或已真正轉勢？蘋果公司上日（5日）在開發者大會上發布首款MR混合實境裝置「Vision Pro」。市場雖期待新產品，但產品價格偏高，加上出貨速度未如理想，引起市場不滿，同時拖累港股的蘋果概念股。內地民眾消費意慾並沒有早前的預期的高，預期此將成為拖累蘋果概念股股價前景的重要因素？另外，內地官媒報道，內地5月新增信貸料按月回升，而下半年或會降準降息，現時內銀的負債成本還未降至合理水平？KK又如何判斷內銀內險行業前景？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/ctVBWdgJyT4

 

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