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06/06/2023

香港土地與房屋供應嚴重失調！發展岩洞空間大有可為？如何利用科技向地下進發？

#科技 #數據 #公用設施 #土地供應 #土地短缺 #智慧城巿 #香港 #房屋供應 #地下空間 #岩洞
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市4.0

　　香港土地供應與房屋供應出現嚴重失調，衍生各種社會問題，覓地建屋成為政府當前要務。為提供更多土地空間，港府過去數十年，已進行過多項地下空間研究，大多與岩洞有關。

 

　　岩洞可提供額外的土地供應，是人口稠密城市應對土地短缺的方案之一。外地不少地區都善用岩洞空間，騰出土地，以求地盡其用。例如芬蘭用岩洞建成可容納過千人的游泳館；美國密蘇里州的24萬平方米岩洞，設置倉庫、物流中心和製造工場等。新加坡近年亦積極發展地下空間，裕廊島地下大型貯油庫可釋出60公頃土地、深層污水隧道則騰出110公頃土地等。

 

　　而香港早於八十年代初，便研究在地下空間興建油庫的可行性。在1991年，當時的《香港規劃標準與準則》已涵蓋岩洞發展。到2016年，土木工程拓展署公布的《岩洞總綱圖》，劃定全港共48個可供發展的策略性岩洞區，涉及範圍達4,500公頃，面積超過半個香港島。

 

　　其中港島區佔11個地點，分布在摩星嶺、寶馬山、薄扶林及鴨脷洲等；新界區地點更多、更廣泛，共有31個分布在青衣、大嶼山小蠔、屯門藍地及沙田亞公角等，每個地點面積由20至200公頃不等，大家都期望可豐富土地儲備。然而，截至2020年，這些發展計劃只完成了4項。

 

　　究其原因，是發展岩洞所需的建設成本高昂，較在地面進行的工程高出數倍。立法會秘書處2020年的研究提到，由於複雜性高，一項典型岩洞工程的成本可達每平方米7.7萬元，遠較金鐘政府總部工程每平方米的1.46萬元，足足高出5.2倍。

 

　　同時，數據不足致令地底狀況不明，也是發展地下空間的其中一個主要障礙，這包括基岩及土質狀況不明，未能確定淺層地底鋪設的地下公用事業設施及其分布等，帶來不少風險。假如政府能廣泛製作及應用三維（3D）地底環境地圖及模型，並採用地理資訊系統（GIS）配合地理人工智能（GeoAI），便有助發掘更深層次的資訊，以建立更精準的預測模型，不但可大幅減低規劃和發展時的風險，還能夠提升施工的效率。

 

　　其實，當局早已認定岩洞具有多重優勢，包括安全、省電、易散熱、少輻射，同時可減省營運成本。未來要覓地發展數據中心，以鞏固香港國際數據中心樞紐地位，岩洞便是不錯的選項。不過，當局在規劃岩洞空間時，應要訂定清晰和具透明度的規劃及發展框架，還要釐清地下土地擁有權，並為選定地區繪製地下城市地圖，才能有效促進香港的地下空間運用，為本港長久以來的土地問題提供適切的解決方案。

 

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