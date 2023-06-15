【etnet Chill賞你】賞Hizero F100仿生潔地機

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hizero F100仿生潔地機

疫情後相信大家都養成咗保持衛生嘅好習慣！Hizero新推出嘅F100仿生潔地機，可以一次過進行掃地、拖地、抹地同埋自我清潔，幫你慳返唔少時間。加上獨有嘅液固分離廢物處理系統，將固體及液體廢物清理後分別收集於唔同嘅收集箱，加上自我清潔技術，污水同清水完全分開，方便、衛生一步到位，輕輕鬆鬆就可以清潔屋企！

而家只要按以下步驟參加遊戲，就有機會帶走Hizero F100仿生潔地機！

參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2. 讚好/Like Etnet Chill Facebook

3. 於表格內回答以下問題並填妥個人資料：https://bit.ly/3Pbyfow

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問題：Hizero F100仿生潔地機邊個功能最吸引你？

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備註:

- 獎品：Hizero F100仿生潔地機連地板消毒清潔液 （價值$4,119，名額2個）



- 截止日期：2023年6月22日 (截至晚上11:59)



- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

Hizero F100仿生潔地機，可以同時進行掃地、拖地、抹地和自我清潔，助你節省大量時間。加上獨有的液固分離廢物處理系統，將固體及液體廢物清理後分別收集在不同的垃圾盤中，加上自我清潔技術，污水同清水完全分開，方便、衛生一步到位，輕輕鬆鬆就可以清潔屋企！

產品特點：

1. 液固分離 - 清潔同時將固體與液體垃圾分開，非常方便處理。

2. 仿生黏附清潔技術 - 以獨特技術模擬狗舌頭，輕鬆黏附各種固液體垃圾、包括細小灰塵及毛髮，解決廢氣排放問題，潔淨更徹底。

3. 加大水箱 - 採用了全新水循環系統，水箱容量提升至700mL，一次過可清潔1,000呎地方。

4. 靜音操作 - 運作時低於 60db (比市場上一般吸塵機低70%)，不怕打擾家人。

5. 消滅細菌 - 可配合原廠地板消毒清潔液以1:99稀釋為家居消毒。

產品詳情即睇：

活動條款及細則：

1. 活動將於2023年6月15日至6月22日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的2名參加者將獲得Hizero F100仿生潔地機連地板消毒套裝乙套（價值$4,119，名額2個），參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。