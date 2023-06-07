從一杯雪糕看尊重：與其凡事說不，放手讓子女做決定，反能修復關係隔閡？

青少年可以喝酒嗎？這似是一道十分簡單的是非題。香港法例明言禁止向18歲以下人士售賣和供應酒類，並禁止以銷售機售賣酒類飲品；領有酒牌的處所內亦禁止未滿18歲人士飲用酒類飲品。當年立法旨在防止青少年接觸酒類，減少酒精相關的危害，市民及持份者應遵守法例，公眾尤其年輕人應選擇無酒精的健康生活方式。然而，是否你說「禁止」，他們就不喝呢？

我前陣子與一群15至17歲的青少年去酒店吃自助餐，酒店提供的雪糕中有一款茅台雪糕，而雪糕車上寫著只供18歲或以上食客享用。坐在我身旁的青少年拿了一杯白色的雪糕回座位，我盯著那杯雪糕，他看到我的表情，訕訕笑道：「雲呢嗱雪糕。」當日酒店其實沒有提供雲呢嗱雪糕，然而我僅對他說：「只要你知道在做甚麼，亦想過所做的事可能會帶來的後果，你講我就信。」聽罷他很認真地看著我說：「多謝你尊重我。」

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每個人都希望得到別人的尊重。有時候我們會欺負青少年年輕，忽略了他們也渴望得到尊重。父母與子女之間的磨擦，部分來自父母管得太多太嚴，這也說不，那也說不，其實「不」的背後乃關懷和擔心；然而子女完全感受不到他們的愛，反而覺得父母不尊重他們的選擇。嫌隙多了，想要修復也不知從哪裏做起，結果父母與子女相處起來隔閡重重，關係再也修復不了。

與其嚴厲地對他們說「不可以」，何不放手讓他們自己做決定？這是尊重的第一步。只要向他們分析清楚，讓他們知道行為可能帶來的後果，以及這些後果是否他們可以承受的，在無傷大雅的情況下，又有何不可？以酒為例，雖然有很多法例管制，但是青少年要買酒還是輕而易舉。與其對他們說「禁止」，倒不如向他們分析喝酒後的反應及影響，是否他們可承受的。很多時候，青少年有的是好奇心，成年人的角色是對他們循循善誘，協助他們做出正確的決定。

尊重是雙向的。父母尊重子女的決定，子女亦會給予同等的尊重。我寄望所有父母都能夠聽到子女很認真的一句：「多謝你尊重我。」