趁日圓低水進攻日本馬拉松！實地視察福岡路線，賽道平坦寬闊兼有靚景，易創佳績！

筆者於上星期四到日本福岡旅行，此行主要目的是行使纍積了多年的飛行里數，免被註消。筆者原本換了今年3月跑東京馬拉松的機票，但卻因與耶路撒冷馬拉松比賽團撞期而未能成行，必須改期，但一定要在6月15日前使用。原想更改為自己熟悉的東京、大阪、北海道，或名古屋區，可惜這些地方均沒有機位可供選擇，只有6月初的福岡能夠找到機位，惟有欣然接受。

既然被上天安排到福岡幾天，筆者也不想浪費此行，於是研究福岡馬拉松比賽，福岡每年有兩場馬拉松比賽，除了11月的福岡馬拉松外，還有12月的福岡【國際】馬拉松比賽。福岡國際馬拉松，歷史悠久，自1947年開辦，只接受2小時27分以內之高手參加，這項比賽是日本當年第一個打破2小時10分的馬拉松比賽，現在的紀錄在2小時5分左右，是日本數一數二的大賽。十多年前，筆者曾經想為學生賴學恩安排參加此項比賽，爭取更好成績，但卻尚欠分半鐘未合參賽資格。當年只有約100位參賽者，但未能完成（DNF）的也有接近40位，因此大賽，沿途設了很多關卡，跑得稍慢便會被截停，被棄權。後來主辦單位把參賽資格放寬少少，凡有2小時35分之內成績，也可參加，而參賽人數增加至約400位，近年香港有些合資格的跑手也有參加。

筆者刻意前往天神站附近的馬拉松起點觀察，沿馬拉松比賽路線步行，發現賽道平坦而且寬闊，比賽路線安排沿海岸線跑，可以沿途欣賞海景，令人心曠神怡，難怪福岡馬拉松可以跑出佳績。

福岡馬拉松比賽比賽起點。

福岡的大街又平又闊，適合道路比賽，馬拉松容易創下佳績。（圖片由作者提供）

福岡近海邊，也有很多條內河，把海水引入，所以四圍都望到水，令人心曠神怡。（圖片由作者提供）

福岡馬拉松比賽限時7個小時，令一些不求成績的跑手，可以慢跑欣賞風景，盡情享受這條馬拉松賽道。筆者本想立即安排今年組團參加，可惜剛剛與已經成團的11月12日雅典馬拉松撞期，亦因此比賽可供海外跑手參加的名額只有300位，今年4月17日公開報名不久已經額滿，惟有等待明年啦。

福岡馬拉松比賽路線

上星期出發前知道有個超強颱風經過台灣之後，會轉吹日本，將會和筆者同日到達日本，而且預計會有災難性暴雨，令筆者非常擔心。一早已經打定輸數，預備這幾天都會有大雨及水浸，要被困在酒店內。感恩到埗後發現，超強颱風並沒有影響福岡這區，這裏只有上星期四晚曾經下雨之外，之後幾天陽光普照，而日本其他大部分地方都受到超級颱風影響，連續幾天有暴雨及水浸。

現時日本消費真的十分便宜，筆者猶記得於2011年第一次到日本，當年兌換價是超過$10.5港元兌100日圓，食碗拉麵都要$110元，現在兌換價是$5.5港元，每碗$60元左右。筆者在香港也經常食魚生、天婦羅、吉列豬扒、吉列牛扒、漢堡牛扒及A5和牛，統統都是筆者所好，今次到達福岡，在博多及天神這兩個大站，大吃特吃，價錢還比香港便宜了一半呢。

筆者來福岡前，剛好組成了11月26日的富士山馬拉松比賽團，到時又可以再大吃特吃了。

現在應該趁日圓低迷，兌換多些日圓，在未來幾年，跑多些日本馬拉松比賽，吃多些價廉物美的日本美食啦！

福岡晚上七點後，這些好像大牌檔的「屋台」會在大街路邊一檔一檔地搭起來賣熟食，也有酒水供應。（圖片由作者提供）

福岡夜景也很迷人。（圖片由作者提供）

又平又抵食的日式美食，每款由$80至$110左右，中間的7隻天婦羅蝦加滑蛋飯，我在今次旅程食了兩次。（圖片由作者提供）