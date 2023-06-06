WWDC23 | 10個iOS 17必知重點功能！個人化來電顯示 / 自動報平安訊息 / Facetime影片訊息！15吋MacBook Air全新登場，13吋即減價！

Apple舉行了WWDC23開發者大會，當中內容包括了Apple 第一部空間運算裝置Vision Pro、iOS 17新功能、15吋MacBook Air、Mac Studio、Mac Pro、M2 Ultra等。今次就帶大家看看iOS 17新功能及15吋MacBook Air的內容吧，到底有甚麼必知的新功能呢？

Apple宣布推出 iOS 17，為多項功能都更新了，當中包括通訊 app、 AirDrop分享、輸入文字、「日記」app 等，而今次就會介紹10大必知功能。

iOS 17功能│1.電話app：來電顯示可個人化

電話app加入個人化的「個人聯絡海報」功能，大家可以用搶眼的排版和字體顏色，為來電顯示度身訂造。而富個人色彩的「個人聯絡海報」可於第三方通話 app 上使用。

iOS 17功能│2. 電話app：「Live Voicemail」將留言變文字

而另一個電話app內的新功能是「Live Voicemail」，可將來電者的留言訊息實時轉成文字，你在這個時候再決定是否接電話。而經流動網絡供應商識別為垃圾來電的通話，是不會有「Live Voicemail」的。

iOS 17功能│3. FaceTime：增語音及影片訊息+「Reactions」功能

當你想FaceTime朋友，但朋友沒有回應，你可以選擇留下語音及視像訊息，讓對方有時間時再查看。另外， FaceTime 通話中，大家可以用「Reactions」功能，例如心心、氣球、煙花、鐳射光、雨點等，以表達自己的心情。

iOS 17功能│4. FaceTime：可在Apple TV視像通話+人物置中

FaceTime透過「相機接續互通」功能，可直接在 Apple TV 開始視像通話或透過「接手」功能將FaceTime轉移到 Apple TV 上，讓更多人可以看到畫面。另外，FaceTime更設「人物置中」功能，讓喜歡四處移動的人保持在入鏡、置中。

iOS 17功能│5. 訊息app：全新貼圖+報平安功能

訊息app加入全新表情符號貼圖，大家可用相片製作「原況貼圖」，加入效果令原況貼圖更生動。另外，app內新增了過濾條件或額外字眼搜尋，可以更易查看訊息。訊息app更多功能如下：

● 全新「catch-up」箭嘴會標記離開對話時的位置

● 在對話泡泡上簡單滑動一下，即可回覆

● 分享自己位置，對話會實時更新位置資訊

● 傳送語音訊息時，訊息會自動轉錄成文字，大家可以在收到時閱讀該語音訊息

● 增「報平安」功能，開啟功能後，家人或朋友便會在你抵達目的地時自動收到通知；若前往目的地中途受阻，會向已選取的聯絡人臨時傳送裝置的準確位置等。

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