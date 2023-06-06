荷里活廣場斬人案 | 出現妄想？幻覺？了解精神分裂症！專科醫生：精神病患者涉暴力不常見！點鼓勵患者求醫？家人朋友溝通要有技巧

上周五（6月2日）於鑽石山荷里活廣場發生斬人悲劇，疑患上妄想型精神分裂症的疑兇於商場買刀後斬人，兩位女士不幸遇害喪生。事件發生後，不少人都關注精神健康問題，更有市民看過閉路電視案發片段後感到不安。你對精神病有多少了解？對事件持續感到不安應如何自處？即睇精神科專科醫生分享！

（圖片來源：晴報）

香港有哪幾種常見精神病？妄想型精神分裂症患者思想脫離現實？

香港精神健康動力基金會主席、精神科專科醫生傅子健指：「精神病主要影響患者思維、情感及行為，繼而影響判斷能力、日常生活及社交等」，而精神病範圍很廣泛，如焦慮症、抑鬱症，或嚴重至思覺失調、精神分裂都屬精神病。患上精神病的成因因人而異，主要是因遺傳、環境因素如壓力，以及藥物影響等。傅醫生說：「患者通常不是單一因素而發病，反而有機會受先天及後天因素一同影響，他們可能先天的大腦物質分泌不平衡，或者迴路及接駁有異，加上性格及價值觀等，令他們對外來壓力的看法較負面，形成不同的精神病」。

在香港，較常見的精神病有抑鬱症、焦慮症及精神分裂症。在全球數據上，大概100人便有1名患上精神分裂症，以700萬人口計算的香港，就可能有7萬名患者。傳媒報道有指今次疑兇疑患上妄想型精神分裂症，傅醫生講解：「這類患者有別於妄想症患者，他們同樣會有一些強烈卻沒有證據的信念，但他們的想法通常不太貼近現實，幾乎沒有可能發生，而妄想症患者的思想仍然有根據，如中年患者看到另一半外出，會覺得他是出軌般」；伴隨妄想之餘，妄想型精神分裂症患者還可能會有幻覺，即患者沒有受外來刺激，大腦仍會傳遞錯誤訊息，例如獨處時有一把聲好像確實在耳邊傳入。

此外，患者的思想亦比妄想症患者混亂，例如認為自己是特務，有人因而跟蹤自己，或者有一個外星人居於自己的內心等等。不過妄想型精神分裂症只是精神分裂症的一種，還有僵直型精神分裂症、混亂型精神分裂症及未分化型精神分裂症，惟妄想型精神分裂症比較常見。這些亞型只用作分類，讓醫生能更了解患者的症狀，判斷最適合他的治療方案。

（圖片來源：Unsplash）

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