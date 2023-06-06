美國票選最新品牌聲譽排行榜！邊個戶外服飾品牌揮低Amazon、蘋果登榜首？馬斯克拖累Tesla暴跌50位！這個社交媒體巨頭排尾4！即睇10強名單

Axios Harris Poll 100 年度聲譽排名結果出爐！美國新聞網站 Axios 與民調機構 Harris Poll 自 1999 年起合作，對逾 1.6 萬美國人進行民意調查，按照品牌的親和力、願景、增長、產品和服務、公司文化等範疇，投選出心目中最具聲譽商數（RQ）的品牌。全美最大戶外服飾品牌今年重登榜首，而由馬斯克掌舵的 Tesla 則暴跌 50 位至 62 名！

榮登榜首的是全美最大戶外服飾品牌 Patagonia，其創辦人 Yvon Chouinard 去年決定全數放棄價值約 30 億美元的公司股權，並轉讓給新成立的 Patagonia Purpose Trust 和非營利組織 Holdfast Collective；另外每年公司的所有利潤亦將用於保護郊野、應對氣候危機等環保計劃上，以行動負起保護環境的社會責任，加上其產品品質高，因而深得美國人歡心。其次是大型超市品牌 Costco 和農業機械及重型設備製造商 John Deere。另外很多港人熟悉的大牌子也躋身十強，包括 Toyota、Samsung、Amazon.com 及 Apple。

（圖片來源︰IG @patagoniahongkong）

Axios Harris Poll 100 年度聲譽排名十強名單

第1位︰Patagonia

第2位︰Costco

第3位︰John Deere

第4位︰Trader Joe's

第5位︰Chick-fil-A

第6位︰Toyota Motor Corporation

第7位︰Samsung

第8位︰Amazon.com

第9位︰USAA

第10位︰Apple

馬斯克掌舵的 Tesla 由去年的第 12 位，暴跌 50 位至 62 名，除了企業發展、願景、產品與服務得分最高，其品質、公民意識和信任度方面都得分偏低。報告指，馬斯克反覆無常的言論和政治傾向都損害 Tesla 的聲譽。而社交媒體巨頭的表現也強差人意，當中以 Meta 和 Twitter 最差，分別排第 96 及 97 位，名次僅高於霍士集團（98）、加密貨幣交易平台 FTX（99）及 The Trump Organization（100）。正捲入用戶數據送中風波的 TikTok 則排第 94 位。

（圖片來源︰Tesla）

Axios Harris Poll 100 年度聲譽尾十位名單

第91位︰Balenciaga

第92位︰BP

第93位︰Bitcoin

第94位︰TikTok

第95位︰Spirit Airlines

第96位︰Meta

第97位︰Twitter

第98位︰Fox Corporation

第99位︰FTX

第100位︰The Trump Organization