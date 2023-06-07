  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
容我世說
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

07/06/2023

見證約旦王儲大婚，中東君主制成國家穩定來源？

#約旦 #君主制 #簡樸 #王儲大婚
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　想不到今次來約旦，有機會見證王儲大婚。6月1日下午3時至7時政府在首都安曼實施交通管制，在位於安曼第三環至第七環地區不准其他車輛進入，民眾從二環徒步到三環，三環離皇宫不遠，他們以最大的熱情來觀禮，不少長者表示王儲也是他們的兒子，年輕人視王儲為親兄弟，他們搖旗納喊，唱歌跳舞，弄得氣氛愈來愈高漲。

 

（AP）

　

　　全球君主制國家都派了代表來參加婚禮盛典，最觸目自然是英國王儲威廉王子及王妃，還有其他國家元首代表包括美國第一夫人。晚上6時半新人站在婚車上出巡，儀丈隊帶頭，王家騎警殿後，我在人群中擠到最前，雖能有幸見到新人，但奇怪他們的婚車典雅卻絕不豪華，出巡隊伍亦不算盛大華麗，幾隊人之後便結束。結束出巡活動後，人們爭相湧到皇宮門前拍照留念。這是我在世界各地見過的皇宮中最樸素的一個，不能與白金漢宮同日而語。

 

　　在英國，君主制早受批評，國王查理斯登基當天，更有規模不小的反王派示威抗議，指控王室侈奢浪費納稅人金錢。可是，約旦的君主制則讓約旦安然渡過十二年前爆發的「阿拉伯之春」。不僅約旦，其他中東君主制國家亦然，只有阿拉伯共和國家深受該次革命浪潮的衝擊，從政權更迭到內戰，至今仍未真正恢復過來，即使國家未至於一片廢墟，人心卻早已是廢墟。

 

　　究竟中東君主制國家有何能耐力挺那一場西方美名為「阿拉伯之春」？事實上，中東是君主制國家最密集的地區，海灣地區更實行君主獨裁制度。約旦則有點不同，約旦所採取的是「二元制君主立憲制」，乃介乎獨裁君主專制與君主立憲制之間。約旦國王在憲法上受內閣制約，但仍擁有不容小覷的實權。

 

　　約旦王室與其他阿拉伯王室不同，前者屬哈希姆家族，即是伊斯蘭教先知穆罕默德的家族，換言之，約旦王室即是穆罕默德的直系後裔，在這個伊斯蘭文化深植於人心的阿拉伯地區，約旦王室遂被抹上一層非常神聖的色彩，這令到哈希姆王朝䇄立不倒。不要忘記，約旦正式的國名是約旦哈希姆王國。當然單靠這光環無法解釋約旦的穩定，這還有其他因素不容忽視。

 

　　我們香港上一輩所熟悉的胡笙國王 （Hussein bin Talal），他雖然擁有至高無上的王權，但生活卻出奇地節儉簡樸，他的身教令到其後人也跟隨他的作風，難怪今次王儲大婚以隆重而簡樸為主。事實上，這都與約旦的地理環境有關。二戰後中東各國紛紛獨立，相比之下，約旦一窮二白，土地貧瘠，又缺石油資源，胡笙先輩首先帶頭捨棄奢華生活，到了胡笙登基成國王，更把這樸實生活發揚光大，除只潛心發展經濟及改善人民生活外，更積極維護地區和平。

 

　　直到胡笙國王於1999年去世前兩年，他和王室核心成員只居住在安曼西郊的「和平門宮」，這座宮殿僅有6間臥室和一個能容12人的客廳，而哈希姆宮則給捐作孤兒經費，胡笙國王又拍賣位於倫敦的行宮以維護約旦國內的古建築，因此他成為約旦人最愛戴的國王，其繼任人即現任國王阿卜杜拉二世兼承父親遺風，鞏固了王室聲望，同時也能挺過最動盪的2011年及「後阿拉伯之春」年代。近年經濟不景，雖有個別業界對低工資作出零聲抗議，但約旦人仍以最大忍耐力與國家共度難關。

 

　　今次王儲迎娶沙地阿拉伯貴族千金，有評論指可加强約旦和沙地阿拉伯的關係，對阿拉伯地缘政治版圖不無影響，這則需要另文再述了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多容我世說文章

你可能感興趣

#約旦 #君主制 #簡樸 #王儲大婚

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk