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07/06/2023

逾7成企業缺人手 移民潮主因 8成無申請輸入人才

#勞動人口 #移民潮 #人手不足
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　　【晴報專訊】政府統計處數字顯示，本港過去3年流失逾14萬勞動人口。香港總商會調查發現，約四分三受訪企業有人手不足問題，當中逾8成「唔夠人」最少一年，以中、低層人手最不足。商會總裁梁兆基直言，移民潮是一大主因，且目前仍未見放緩。雖然當局推「高才通」吸引專才來港，惟有8成受訪企業稱未有申請任何輸入人才計劃，逾半更稱不適用於其公司所需的工種。

 

總商會指市場明顯更需要中低層僱員，期望當局檢視有何方法應對。

 

　　總商會今年4月訪問196間企業，74%稱面對人手短缺問題，當中有61%受訪公司稱問題已持續1年至3年，22%更稱超過3年。多達83%企業稱，目前靠提供更佳薪酬待遇留人。

 

　　有79%企業稱員工離職是為追求更高薪酬，另分別有7成及2成指員工移民及前往海外工作。梁兆基分析，追求高薪只是勞動力不足衍生的現象，移民潮才是真正造成短缺的成因之一，且目前未見放緩。

 

近6成缺中層人手 年薪20萬至50萬

 

　　梁兆基續稱，打工仔在疫情前已開始重視工作與生活平衡，本來企業期望透過自動化或數碼化減少員工壓力，惟疫情大大加速僱員對生活與工作要平衡的需求，就算企業可維持員工數目，但員工寧減少工時，最終變相要更多人手來維持產出，故實際需要補充的人手，遠多於流失數量。

 

　　運輸業輸入外勞勢在必行，但8成受訪企業均稱，無申請任何輸入人才計劃，當中52%稱計劃不適用於現時公司需要的工種。若以年薪區分，有最多59%企業稱最缺20萬至50萬元的中層人手，其次有23%稱缺年薪少過20萬元的基層員工，只有1%稱最缺年薪150萬至200萬元的僱員。翻查資料，「高才通」其中一類資格是前一年年薪達港幣250萬元或以上人士，反映未必能填補企業所需人手缺口。

 

各行各業加薪搶人 小企更難請人

 

　　梁兆基稱，「高才通」未至於完全無幫助，「起碼有專才可以入嚟」，又提到政府上月擴大人才清單亦為正確方向，惟市場明顯更需要中低層僱員，相信佔過去3年流失勞動力的一定比例，就算企業已盡量投資自動化，但未必所有行業都可行，亦無法在短期內填補短缺，期望當局檢視有何方法應對，否則勞動力不足會限制經濟復甦。

 

梁兆基認為，本港移民潮仍未見放緩。

 

　　他又強調，整體勞動力供應不足，企業加薪搶人留人，只會形成惡性競爭，無法提高社會生產力，「成個餅根本唔夠人，畀得到錢就有人，畀唔到就無」，財力有限的小企及社企更難運作。

 

　　合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠稱，輸入專才大多着眼未來發展，企業不能以此補充人手亦可理解；目前勞動力不足及失業率低，各行各業透過加薪搶人，個別元氣大傷的行業的確較難請人，但相信會逐漸穩定。他相信，部分移民港人最終會回流，認為可再觀察情況才「出招」。他認為，本港教育水平高，不少人都擁大專學歷，藍領或基層工種難有新人入行，此階層或只能透過輸入外勞解決。

 

上調全年GDP預測至4.2% 梁兆基：審慎保守

 

　　總商會又修訂全年經濟增長預測，由年初預期全年實質經濟增長3.8%，上調到4.2%。梁兆基稱，通關帶動零售銷售表現，預期相關增長由10%上調至16%，但目前歐美以及內地經濟表現不如預期，環球衰求疲弱，限制本港出口表現，總商會預期出口數字由增長4.5%，改為倒退2%。

 

　　梁兆基不諱言，總商會的預測較政府及市場謹慎和保守，主要因對出口增長看法不同，而出口是本港經濟增長的最大支柱，但期望實際表現可勝過商會預測。至於整體通脹率預測亦由3%下調至2.8%，年底失業率亦由3.3%下調至2.6%。

 

 

（資料圖片）

轉載自: 晴報

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