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葉劉的地球儀
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07/06/2023

澳門、浙江與香港的產業發展

#立法會 #杭州 #澳門 #橫店 #產業 #文化創意創業 #永康 #新田科技城
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  • 葉劉淑儀

    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議召集人、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

Photo: 圖片來自作者Facebook

　　自從香港與內地通關，社會全面復常，新民黨和我便馬不停蹄地主辦及參加不同的考察團，包括2月初考察澳門、4月參加行政長官帶隊的立法會大灣區訪問團，新民黨則剛於5月下旬到浙江交流；此外，澳門經濟民生聯盟的代表亦剛於上周三（5月31日）來港和新民黨會面。透過這些考察活動，和不同企業組織互動交流，加深了我對大灣區不同城市的了解。當中，我體察到，澳門、浙江和香港以不同的步伐推動產業政產，影響當地的經濟面貌及城市定位。

 

澳門推出「1+4適度多元發展策略」

 

　　長遠及完善的產業政產對一個城市的定位及經濟發展非常重要，舉例說，眾所周知，過去澳門的定位就是「東方拉斯維加斯」，博彩業一柱擎天。疫情前，2018年的博彩毛收入達3028.46億澳元；最鼎盛時，博彩業可以佔據澳門本地生產總值的七成。直至新冠疫情對澳門博彩業及整體經濟均造成打擊，澳門政府意識到當地產業結構太單一，不利未來發展，於是在最新發表的2023年《施政報告》中推出全新的「1+4適度多元發展策略」，銳意優化產業結構。「1+4」的「1」是指以博彩業為主、建設世界旅遊休閒中心，「4」則是要推動大健康（中醫藥業）、現代金融、高新技術、會展商貿和文化體育等四大產業，高度銜接國務院於2021年提出《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》的四大產業方向，可見橫琴是澳門實現「1+4」的高新平台。

 

 

　　事實上，我認為澳門政府發展上述四大產業，並非無的放矢。新民黨於2月考察澳門時，走訪了澳門科技大學，了解到澳門政府非常重視產學研合作，澳科大聘用大量內地、香港以至海外的學者，全力聚焦創科研究。現任校長李行偉教授便來自香港科技大學，是2010年度「國家科學技術進步獎」的得獎者。而澳科大現時已設有兩個國家實驗室，其一便是「中藥質量研究國家重點實驗室」，另一更是「月球與行星科學國家重點實驗室」，可說是發展「4」的大健康（中醫藥業）和高新技術的基礎。

 

　　澳門政府亦有為「1+4」訂立KPI，目標是將「1」博彩業所佔的本地生產總值定為40%，而「4」的四大產業則各佔15%。為了達到目標，澳門政府計劃於6月公布「1+4適度多元發展細化方案」。有說「1」是澳門的存量，即是「老本」，「4」則是為澳門增量，我認為若細化方案夠具體，澳門的發展前景非常可觀，香港大可把握機遇與澳門在會展商貿和文化體育等各方面聯動共贏。

 

浙江杭州產業鏈成熟

 

　　若說澳門的產業政策是初起步，那麼浙江杭州的產業化發展已經十分成熟及多元。我剛聯同幾位新民黨立法會議員走訪浙江，考察了杭州、橫店、永康、濱江等地，深入了解當地多個產業鏈的發展現況。

 

　　浙江是內地一個沿海省份，只佔地約十萬平方公里，算是國內面積較細的省份。因地理臨海，風景優美，自古以來商業活動頻繁，也是充滿歷史古貌的地方。今次到訪，發現浙江已經走在時代尖端，特別是數字經濟高速發展。作為國家數字人民幣試點，截至2022年12月底，浙江省已累計開立數字人民幣錢包2414萬個，數字人民幣交易規模已達到1048億元，實在相當可觀。而伴隨數字經濟的發展，整個電子支付產業鏈亦相當成熟，若不使用微信或支付寶等電子支付工具，基本上是連普通生活用品也買不到。在電子支付產業這一塊，香港實在難望其項背。

 

橫店影視城造就影視娛樂產業

 

　　另一項發展成熟的產業，非影視娛樂莫屬。這次我們參觀了全國規模最大的橫店影視城，觀摩了劇組拍攝，和導演、演員交流，感受頗深。位於浙江省金華市的橫店影視城，既是首個國家級影視產業實驗區，也是國家5A級旅遊景區，是個收費入場的主題旅遊公園，即同時實現影視娛樂及旅遊觀光兩大產業的發展。

 

　　橫店影視城佔地近五萬畝，從1996年建設第一個拍攝基地開始，二十七年來，帶動國家的娛樂影視產業飛速發展，陸劇觀眾、粉絲遍佈世界各地，國家軟實力不斷提高。硬件方面，橫店影視城至今建有二十多個跨越歷史時空的拍攝基地（景區），百多個不同級別的攝影棚，另外亦有數十間酒店。軟件方面更不得了，影視城吸引千多間娛樂企業進駐，台前幕後由明星藝人、經理人、助理，到劇組監製、導演、編劇、攝影、燈光、梳化服、佈景、場務、茶水；就連臨時演員，也足以構成一條副產業線，影視城造就的龐大就業機會，可想而知。

 

 

　　橫店影視城每天都有十來二十個劇組進行拍攝，平均每年生產五十多個劇集或電影，例如頂流肖戰主演的《玉骨遙》、《陳情令》便都是在這裡拍攝。我們參觀當日便遇上正在拍攝的古裝劇《惜花芷》劇組，還和男主角胡一天拍照留念。

 

　　橫店影視城已發展成國家級品牌，根據「橫店影視股份有限公司」發表的2022年年度報告，橫店影視「著力構建涵蓋影視投資、制作、發行、放映等業務的全產業鏈發展模式」，即使受到疫情打擊，其2022年的營業收入仍達14.3億元人民幣，單是內容板塊營業收入便達1.6億元人民幣。

 

濱江構建中國網絡作家村

 

　　內地發展蓬勃的創意產業不只有娛樂影視，還有文化創意創業。不比香港這個「文化沙漠」，內地的網絡小說市場發展成熟，讀者願意付費收看內容，作家寫作除了本身的版稅收入，走紅的「大IP」還會有作品影視化或動漫化的版權收益及其他周邊收入，作家也有機會晋身為編劇。騰訊旗下的閱文集團便已於2017年在香港上市。

 

 

　　閱文集團的總部在上海，我們緣慳一面。今次我們參觀了位於杭州市高新區濱江的中國網絡作家村。說起來，中國網絡作家村可算是網絡作家的孵化器，支持文創，提供扶持政策，保護知識產權，來自五湖四海的網絡作家簽約進駐，在這裡聚腳、交流，寫作。據知《陳情令》原著小說《魔道祖師》的作者「墨香銅臭」也有參加在中國網絡作家村舉行的「輸出中國好故事」活動呢。

 

　　此外，廣義來說，網紅也算是創意創業的一部分吧，據說中國十大網紅當中有六人來自杭州。而隨著杭州成為內地第一的電商之都，匯聚了大量網絡平台公司，他們做平台活動、淘寶直播、孵化網紅，吸引越來越多網紅往杭州跑，形成另一條網紅產業鏈。

 

「中國五金之都」永康

 

　　杭州之外，我們走訪了永康這個「中國五金之都」，亦是全球最大的五金產品集散中心之一。當地書記告訴我，永康的地理特色是「七山一水二分田」，即是田地很少，較難發展農業，於是造就他們另闢蹊徑，走上工匠之路。時至今日，五金工業仍是永康的支柱產業，當中最主要是造門，因此永康亦有「中國門都」之稱，並且已衝出世界，生意遍全球。

 

　　我們參觀了第十三屆中國（永康）國際門業博覽會，當中展出了靜音木門、機器人安全門、電動門、智能門、防盜門……真是想得出想不出的門都有。報導指為期三天的博覽會產生了35.51億元人民幣的交易額，經濟效益相當可觀。

 

　　永康這條五金路經歷了悠長發展，從最初做OEM代工生產（Original Equipment Manufacturer），到ODM原廠委託設計代工（Original Design Manufacturer），再發展到OBM建立品牌（Original Brand Manufacturer），最終成為國際馳名的「五金之都」。未來，永康會跟隨國家的整體發展目標，以科技賦能，推動高質量發展。

 

過去香港欠缺完整產業政策

 

　　澳門、浙江都各有產業定位，至於香港，過去政府一直奉行自由經濟、積極不干預，任由市場自由發展，於是政府沒提出完整及長遠的產業政策，無形中使香港的發展滯後。

 

　　回說2008年10月，時任行政長官曾蔭權為了應對金融海嘯對香港經濟的影響，特意成立「經濟機遇委員會」（Task Force on Economic Challenges），及後於2009年提倡所謂六大優勢產業，包括教育產業、醫療產業、檢測和認證產業、環保產業、創新科技產業、文化及創意產業。但是，當時特區政府並沒提出相關數據及措施來支持其政策目標，各項產業可開創多少職位，可創造多少經濟收益等等一律欠奉，說穿了只是「出口術」。當中，我最反對是把創新科技定為一項產業，因為任何產業背後都需要創新科技的支持，但是創新科技本身並不是獨立的一門產業。

 

　　唐英年出任財政司司長時，倒是有透過稅務手段推動個別產業發展，例如於2005年建議取消遺產稅，以鞏固香港成為世界資產管理中心；後亦於2007年度財政預算案提出把葡萄酒稅率由80%調低至40%；但是這些建議並不涉及重點產業的發展。

 

　　另一位前財政司司長曾俊華的「傑作」，並非甚麼重點產業，而是美食車。回想2015年，原來曾俊華在宣布「美食車先導計劃」時，並不知道要發牌。後來因為牌照問題，美食車只能定點經營，不能「通街走」。而不比外國的環境，香港的街道狹窄，最終只能安排美食車在偏遠人流少的「景點」定點經營，生意冷清，引致陸續有營運商退出計劃，投資付諸流水。

 

　　其實首任行政長官董建華倒具願景，他於1999年《施政報告》提出覓地建設科技園，可惜時不我與，遇上科網股爆破，數碼港遭詬病變成地產項目。但是發展到今天，數碼港已經匯聚了不少初創企業，研發機械人的、搞金融科技的都有。

 

　　後來梁振英上場，也企圖搞創科，可是遭反對派阻撓，拖延到2015年才成功成立創新及科技局，但是該局規模很細，在眾多決策局中欠缺能量，並沒多大成就。

 

新田科技城方向正確

 

　　此外，我認為最重要的一點，從上文橫店影視城、永康「五金之都」等等例子可以看到，要把個別產業做大做強，最需要的發展條件──是地，很大幅的地，但這正是香港最欠缺的。

 

　　來到今日，很欣慰特區政府洞察問題所在，開始有明確方向，首先把創新及科技局改組為創新科技及工業局。第二，《北部都會區發展策略》提出發展「新田科技城」，策略定位為創科發展集群樞紐，與深圳產生協同效應，從而實踐國家「十四五」規劃給予香港作為國際創新及科技（創科）中心的定位。根據發展局提交立法會發展事務委員會的《新田科技城的土地用途建議》（立法會CB(1)506/2023(03)號文件），連同87公頃的落馬洲河套地區，新田科技城的總發展面積達627公頃，這正是發展產業所需要的大幅用地。

 

　　再加上創科局於去年底推出的《香港創新科技發展藍圖》，孫東局長積極外訪延攬跨國企業及高端人才，推動高新科技方面似有眉目。期望特區政府能繼續努力，擴闊產業及經濟結構，讓年輕人有更多發展機會，香港有更美好的未來。
　

 

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