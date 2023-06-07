人才流失持續！香港總商會：行業善用自動化技術，釋放婦女勞動力！吸才4大措施

香港總商會總裁梁兆基預計，本港人才流失問題只會有增無減。（陳國峰攝）

本港勞動市場持續面對人才流失及轉職潮等挑戰，香港總商會總裁梁兆基昨（6日）表示，本港人才流失問題預計只會有增無減，因此提出多項應對建議，如部分行業可善用自動化技術、進一步釋放婦女勞動力等，盡快填補人才缺口。

總商會在今年4月進行「人才短缺調查」，合共收回來自不同行業的196份問卷，其中54%受訪企業聘用超過200名員工，28%公司的員工人數為50人或以下。

壓力累積 打工仔盼減工時

結果顯示，接近74%受訪香港企業持續受到人才短缺問題困擾，影響遍及各行各業。其中61%受訪者更表示，人才短缺問題情況已持續1至3年。

提到打工仔的離職原因，梁兆基解釋，主要與打工仔尋求更高薪酬（79%）、移民（70%）和尋求工作與生活平衡（51%）有關。在尋求工作與生活平衡方面，人才流失問題導致在職的打工仔工作量持續增加，長久以來累積的壓力亦令他們開始更重視生活作息，照顧家庭及心理健康等，於是考慮轉工。梁兆基又指：「打工仔期望可以縮短工作時間，或者減少工作日數。」

調查結果又顯示，目前最缺人才的是初級管理職位（59%），平均年薪20萬至50萬元；高級管理職位（平均年薪為150萬至200萬元）所受的影響則最輕微，只有1%受訪企業表示缺人手。

面對人才流失，大多受訪企業選擇提供更佳的薪酬待遇，包括調高工資及福利（83%），其次依序為投放資源培訓員工，包括再培訓及技能提升（58%），可見提供培訓對保持企業生產力及發展員工潛能十分重要。

高薪挖角 中小微企缺財力

梁兆基直言，盡管高薪挖角及加薪挽留人才，能有立竿見影的效果，惟「此方案可能僅限於財力夠大的企業使用，在僧多粥少情況下，中小微企難以解決問題」。

另留意到，由於高薪挖角及加薪的長遠成本更高，有企業傾向同時投放資源推動自動化，減少依賴人力，「並非所有職位都可以自動化技術取代，人力依然重要」。

香港在疫情期間出現人才外流現象，總商會稱，勞動人口在2019年初至2022年底減少了21萬人，僅在去年就已流失94,100人；預計目前香港勞動市場有約21萬至23萬人才缺口。

對於行政長官會同行政會議通過公務員加薪，梁兆基認為，如果要維持公務員的吸引力，幫助維持公共服務，加幅高於通脹也是無可厚非。