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07/06/2023

2023世界大學影響力排名出爐！香港邊3間大學上榜？呢間今年第一次躋身百大

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Text: Sammy Leung

　　Times Higher Education（THE）每年都會公布有關大學的不同排名，例如：世界大學排名、世界大學影響力排名、學科排名及世界大學聲譽排名等等，每次這些排名都會引起大家的討論，更會關心一下香港不同的大學有沒有上榜。而近日，THE就公布了「世界大學影響力排名」（Impact Rankings），有一間香港的大學今年躋身百大，到底是哪一間大學呢？即睇世界大學影響力排名榜！

 

　　Times Higher Education（THE）每平都會公布一些有關大學的不同排名，而近日就公布了「世界大學影響力排名」（Impact Rankings），這個排名一共了覆蓋來自112個國家或地區的1,591所大學。排名利用了4個範疇來評估，包括：研究、管理、外展活動及教學。

 

世界大學影響力排行榜Top 10

 

第1名. 澳洲的西悉尼大學Western Sydney University

第2名. 英國的曼徹斯特大學University of Manchester

第3名. 加拿大的皇后大學Queen’s University

第4名. 馬來西亞的馬來西亞理科大學 Universiti Sains Malaysia

第5名. 澳洲的塔斯曼尼亞大學University of Tasmania

第6名. 美國的亞利桑那州立大學 Arizona State University

第7名. 加拿大的阿爾伯塔大學 University of Alberta

第7名. 澳洲的墨爾本皇家理工大學 RMIT University

第9名. 丹麥的奧爾堡大學 Aalborg University

第9名. 加拿大的維多利亞大學 University of Victoria

第9名. 加拿大的西安大略大學 Western University

 

澳洲的西悉尼大學

Arizona State University

 

　　而在香港方面，只有3間大學進入了這個「世界大學影響力排名」，包括第83位的香港中文大學、第101至200位的嶺南大學及第201至300位香港浸會大學。而香港排名最高的香港中文大學，由去年排名的101至200位，今次首次打入百大排名中；而嶺南大學及香港浸會大學的排名都有上升。

 

 

更多排名可以看：https://www.timeshighereducation.com/cn/impactrankings

 

 

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